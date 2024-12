Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Ferit encuentra a su padre con Ifakat

Una de las grandes apuestas de la temporada televisiva en Antena 3 ha llegado de la mano de Una nueva vida. La producción turca se ha convertido en una de las más vistas a nivel global, por lo que el grupo de comunicación no ha dudado ni un solo segundo en presentársela a sus espectadores. El pasado domingo 22 de diciembre pudimos disfrutar del nuevo capítulo. De esta manera tan concreta, el público ha podido ser testigos de cómo Seyran no puede evitar sentirse cada vez más decepcionada de Ferit. Una situación que la lleva a tomar la firme decisión de volver a casa junto a su padre. Kazim, por su parte, se encuentra muy molesto por haber sido menospreciado por Halis.

Luego, vimos como Ferit ha aparecido en casa de Kazim con el objetivo de llevarse a Seyran a la fuerza. Ella, completamente enfadada, le exigía que le soltara. Finalmente, la pareja aparece en la casa de campo de los Korhan para hablar de una vez por todas de su matrimonio. Al final, los dos acaban reconciliarse y duermen en la misma cama. Un momento muy íntimo donde Seyran termina por confesarle a Ferit que jamás ha celebrado la Navidad. Ante ello, el joven no duda en organizar una gran fiesta de Año Nuevo para juntar a ambas familias. Paralelamente, Hattuc aprovecha la ocasión para dar un toque de atención a Halis por los comentarios que hizo a Kazim.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 29 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie turca que se emite cada domingo en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo la fiesta de Año Nuevo de Ferit se convierte en un rotundo éxito. Un momento de felicidad por el que piensa que ha avanzado en su relación con Seyran. De hecho, piensa que esa noche tendrá el acercamiento íntimo entre ambos que tanto tiempo lleva esperando. Pero, nada más lejos de la realidad.

Posteriormente, Sultán busca a Ferit y le abraza. Un encuentro que tiene lugar sin ser conscientes de que Yusuf les está viendo. Pero, eso no será todo. Sin dudarlo dos veces, se lo cuenta todo a Seyran. La joven por su parte, no quiere creerse lo que le cuenta. Pero, no puede evitar quedarse pensativa al respecto.

Posteriormente, Seyran y Ferit acuden a una sesión de fotos con Defne, una amiga de Gülgün. Tras ello, esa misma noche, Defne les escribe para salir de fiesta. Asimismo, luego, Ferit encuentra a su padre con Ifakat. Una situación que lo deja completamente perplejo, por lo que decide acudir a la fiesta con su mujer.

Allí, el joven le cuenta a Seyran lo que ha visto. Pero, ella no le miente y le confiesa que ya lo sabía. Un descubrimiento que no le sienta nada bien y por el que ambos terminan discutiendo. Debido a ello, completamente enfadado, Ferit decide desahogarse con el alcohol. Un momento donde termina tomando una decisión que podrá suponer el fin de su matrimonio.