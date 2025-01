Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 19 de enero, hemos podido disfrutar de un capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Ferit no ha tenido reparos a la hora de montar un auténtico espectáculo en mitad del restaurante en el que Seyran estaba cenando con su hermana. La joven se marcha del lugar visiblemente enfadada. Serter, por su parte, da el paso de amenazar a Pelin tras descubrir que continúa viendo a Ferit. Además, se pone muy violento. Hasta tal punto que no duda en destrozar el salón de la casa de la joven mientras ella no puede evitar llorar.

Lejos de que todo ahí, los seguidores de esta serie turca han observado cómo Pelin decide pedir ayuda a Ferit, puesto que tiene muchísimo miedo. Los dos acaban pasando la noche juntos. Esa ausencia en casa preocupa mucho a Seyran. La joven acaba quedándose sin palabras al ver entrar a su marido en la mansión junto a Pelin. Por si fuera poco, Ferit ha asegurado que Pelin corre peligro y ese es el único lugar seguro para ella en estos momentos. Seyran no puede evitar sentir una profunda desesperación ante la compleja situación que está viviendo. Tanto es así que corre a firmar su contrato a pesar de que Ferit se lo prohibió de forma rotunda. Suna ha contado a su padre que Seyran está sufriendo muchísimo por culpa de Ferit, por lo que Kazim decide quedar con él para hablar. Lo que ninguno imaginaba es que la situación iba a acabar de la peor manera posible.

¿Qué sucede en el capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 26 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Kazim y Ferit se ven acorralados por los hombres de Serter. Inevitablemente, acaba desencadenándose una pelea que acaba con un disparo a Ferit y a su suegro. Por fortuna, la bala solamente les roza pero, aun así, son trasladados al hospital para evitar cualquier tipo complicación.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo tanto Seyran como el resto de la familia Korhan acuden de urgencia al hospital tras enterarse de lo ocurrido. Todos se tranquilizan al ver que Ferit y Kazim se encuentran bien y han recibido el alta. Además, seremos testigos de cómo Halis se reúne con Serter con la firme intención de solucionar el conflicto. Ambos, finalmente, llegan a un acuerdo.

Por si fuera poco, Seyran se mostrará profundamente harta de Pelin. Es más, no podrá soportar que la joven continúe en su habitación. Por ese mismo motivo se verá obligada a tomar una contundente y drástica decisión. Suna contará a su padre que Seyran está sufriendo por culpa de Ferit, así que Kazim quedará con su yerno para aclarar muchas cuestiones. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.