Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 12 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Abidin y Ferit se ven gravemente amenazados por los hombres de Serter. Estos hacen una contundente advertencia a ambos con la firme intención de que no le vuelvan a tocar, bajo ningún concepto. Seyran decide reunirse con Defne y Efe para escuchar la propuesta de trabajo. Inevitablemente, la joven se muestra profundamente emocionada con el proyecto pero, aun así, no solamente quiere pensarlo, sino también hablarlo con su familia.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit no va a permitir, bajo ningún concepto, que su mujer acepte la propuesta que ha recibido. Es más, el joven no ha dudado en amenazar a Efe para que se aleje de ella a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, Ferit ha dejado de respetar no solamente a su padre sino también a Ifakat. Ellos, por su parte, no pueden evitar sentir una profunda preocupación por si, en algún momento, sale a la luz su aventura. Al fin y al cabo, Ferit les está desafiando de forma constante. El joven, a su vez, ha advertido a Pelin de que Serter, en realidad, es una persona muy peligrosa por lo que quiere que corte todo tipo de relación con él. Seyran descubre que su marido sigue viendo a su amante, por lo que se enfada muchísimo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 19 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie turca que se emite cada domingo en Antena 3 van a poder ver cómo a Ferit no le tiembla el pulso a la hora de montar un espectáculo en mitad del restaurante en el que está cenando con Seyran. Como no podía ser de otra manera, la joven se marcha de allí junto a su hermana, y lo hace profundamente enfadada.

Lejos de que todo quede ahí, Serter no duda un solo segundo en amenazar a Pelin tras descubrir que sigue viéndose con Ferit. Pero no solamente eso, sino también se ha mostrado profundamente violento. Hasta tal punto que no duda en destrozar el salón de su casa. A pesar del peligro, Pelin pide ayuda a Ferit, ya que está profundamente aterrada.

Los dos acaban pasando la noche juntos, algo que preocupa mucho a Seyran. Pero, cuando descubre la verdad, no puede evitar estallar. La joven se siente profundamente desesperada con la situación que está viviendo con su marido y Pelin. En un acto de rebeldía, no duda en firmar el contrato a pesar de que Ferit se lo prohibió de forma tajante. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.