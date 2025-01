No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 5 de enero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit no puede evitar sentirse solo al no ser capaz de confiar en nadie. Y todo después de ver a su padre con Ifakat. A pesar de todo, Seyran decide apoyarle y estar a su lado, al ser consciente de que está atravesando por un momento verdaderamente duro, a la par que complicado.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Defne ha dado el paso de ofrecer un trabajo a Seyran. Al parecer, un diseñador está dispuesto a crear una colección especial para ella. Se trata de un sorprendente proyecto que le va a otorgar muchísimo prestigio. Ferit se niega en rotundo pero ella, evidentemente, está más que decidida a escuchar la oferta laboral. Por si fuera poco, Ferit se niega en rotundo a aceptar que Pelin rehaga su vida con otro hombre. Para conseguir su objetivo no duda un solo segundo en increpar a Burak, el joven que está conociendo. Los dos quedan en un parking para hablar, pero nada sale como esperaban. Y es que todo se tuerce de la peor manera y en el último momento. Algo que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 12 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Abidin y Ferit se ven amenazados por los hombres de Serter. Estos les advierten a los dos para que no le vuelvan a tocar, bajo ningún concepto. ¡O habrá graves consecuencias! Seyran no duda en reunirse con Defne y Efe para escuchar la propuesta de trabajo.

Es evidente que la joven está profundamente emocionada con el proyecto, pero quiere pensarlo con tranquilidad y consultarlo con su familia. Ferit, por su parte, no va a permitir que su mujer acepte. Es más, incluso amenaza a Efe para que se aleje de ella a la mayor brevedad posible. ¡Se lo ha dejado muy claro!

Dadas las circunstancias, Ferit ha dejado de respetar a su padre y a Ifakat. Los dos están profundamente preocupados por si sale a la luz su romance, ya que el joven les está desafiando de forma constante. Además, Ferit ha advertido a Pelin que Serter es peligroso, mientras que Seyran estalla al enterarse de que Ferit sigue viendo a Pelin. No te pierdas los próximos capítulos de Una nueva vida en Antena 3 y atresplayer.