Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido ser una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia acertó de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y siendo honestos, no es para menos! El pasado lunes 4 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ömer no puede evitar sentirse verdaderamente preocupado. Y todo porque no tiene en su poder el diamante con el que podría salvar la vida de Süsen. Todo se complica aún más cuando Süreyya decide acudir al lugar en el que se encuentra su hija con el objetivo de salvarla. Los secuestradores retienen tanto a la madre como a la hija en contra de su voluntad.

Por fortuna, Ömer aparece justo a tiempo para entregar el diamante y liberar a las dos. Cuando se disponían a escapar, la policía aparece por lo que se desencadena una pelea. Uno de los delincuentes alcanza a disparar a Ömero, pero Süreyya no duda un solo segundo en ponerse delante. Por lo tanto, la bala impacta de lleno contra ella. En su último aliento, la madre de Süsen confiesa al joven que fue ella quien acabó con la vida de Suzan. Por si fuera poco, le hace una firme petición: que cuide de su hija. Los médicos intentan salvarle la vida pero no pueden hacer nada por ella. Como no puede ser de otra manera, Süsen se queda profundamente devastada. Akif está profundamente afectado tras la muerte de Süreyya. Es más, está inmerso en una profunda depresión. Nebahat le pide que saque fuerzas, sobre todo, por ese bebé que están a punto de tener.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 5 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Ömer ha participado en un concurso de televisión. Así pues, no ha dudado un solo segundo en gastar ese dinero que ha ganado para poder pagar la entrada de una casa. Está verdaderamente feliz con esta noticia. Tanto es así que no ha tardado en prometer a Süsen que va a darle esa familia y ese futuro que ambos merecen después de tanto sufrimiento.

Por si fuera poco, Nebahat cae al suelo por lo que, inevitablemente, siente una profunda preocupación por su bebé. Por fortuna, acude a toda prisa al hospital y los médicos le hacen saber que el hijo que espera se encuentra en perfecto estado. Akif no duda en prometer que va a salir de la depresión en la que está inmerso, y todo para cuidar de su familia. Además, se muestran decididos a organizar una fiesta para dar a conocer el sexo del bebé que están esperando.

Por si fuera poco, vemos cómo Akif da el paso de organizar una excursión con los estudiantes del colegio. Todos disfrutan del día hasta que Aybike y Cansu protagonizan una fortísima pelea. Las dos se dan varios empujones, hasta que Cansu acaba colgando de un precipicio. ¿Conseguirá salvarse? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.