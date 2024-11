Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ömer está profundamente triste, puesto que no deja de imaginarse cómo habría sido su boda con Süsen. Ella, por su parte y como no podía ser de otra manera, también se muestra profundamente afectada por esta ruptura. Süreyya se muestra más que dispuesta a alejarse de Akif, puesto que es consciente de que su historia no va a llegar a nada. Al fin y al cabo, él está feliz y emocionado con la llegada de su bebé.

En todo momento, él ha dejado claro que su única prioridad es cuidar de Nebahat y del hijo que viene en camino. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Orhan acude a la cárcel para visitar a Sevval e interesarse por ella. Algo que provoca muchos celos en Ayten. Por si fuera poco, los espectadores han podido ver cómo unos hombres no han dudado en apuntar con una pistola a Ömer y Süsen, puesto que buscan un diamante que al parecer él tiene en su poder. Los delincuentes optan por llevarse a la joven como rehén hasta que Ömer les entregue el famoso diamante. Pero hay un problema, y es que el joven no tenía ni idea de que se trataba de un diamante y ya no lo tiene en su poder. Por lo tanto, debe dar con su paradero lo antes posible y antes de que todo se complique por momentos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, lunes 4 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Ömer está profundamente preocupado. Y todo porque, al no tener el diamante en sus manos, no tiene ni la más mínima idea de cómo salvar a Süsen. Todo se complica por momentos cuando Süreyya va a buscarla y los delincuentes deciden secuestrarla también.

Finalmente, Ömer aparece a tiempo y les entrega el diamante, por lo que madre e hija son liberadas. En el preciso instante en el que iban a escapar, se escuchan sirenas de policía. Por lo tanto, se desencadena una brutal pelea. Uno de los delincuentes dispara a Ömer, pero Süreyya se pone justo delante. Así pues, la bala acaba impactando contra ella.

En su último aliento, la madre de Süsen acaba confesando que ella atropelló a Suzan. Por si fuera poco, hace una firme petición a Ömer que cuide de su hija. A pesar de los intentos, los médicos no logran salvar su vida por lo que Süsen se queda destrozada y devastada. Como no podía ser de otra manera, Akif también se muestra muy afectado por la trágica muerte de Süreyya. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.