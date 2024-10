No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido colarse en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 28 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Sevval no tarda en ponerse en contacto con la policía, haciéndole saber que ha acabado con la vida de un hombre. Así pues, les hace saber que golpeó a Gokhan con una piedra en la cabeza para tratar de defenderse y que, posteriormente, le enterró. Sarp se siente profundamente agobiado al ver que su madre está en la cárcel por acabar con la vida de Gokhan. ¡Es algo que le ha dejado en shock!

Ömer, por su parte, se muestra incapaz de olvidar a Süsen. Es más, el joven no puede evitar recordar los sueños que tenían y de ese futuro que querían construir juntos. Los espectadores, a su vez, han sido testigos de un pequeño salto temporal. Un mes después, vemos cómo Sevval continúa en la cárcel y sus hijos la visitan junto a Ömer. Ella no tarda en pedirle que cuide de sus hermanos. Además, en todo este tiempo, Sevval ha recapacitado y se muestra más que decidida a darle parte de la herencia que le corresponde. Nebahat y Akif van a la ginecóloga a ver una ecografía de su bebé. Los dos se muestran profundamente emocionados, pero la doctora les hace saber que va a ser un embarazo de riesgo por lo que tienen que tomar todas las precauciones que sean necesarias. ¡Los dos tienen que estar más unidos que nunca para cuidar a ese bebé que está en camino!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 29 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Ömer continúa imaginándose, con gran tristeza, cómo habría sido su boda con Süsen. Ella, por su parte y como no podía ser de otra manera, está tremendamente afectada tras su ruptura. Pero es algo que no puede exteriorizar, ni mucho menos.

Süreyya se muestra más que decidida a alejarse de Akif, puesto que es consciente de que no van a llegar a nada. Él está más que feliz y emocionado por el bebé que va a tener junto a Nebahat. Tanto es así que se muestra decidido a dedicarle toda su atención. Orhan va a la cárcel para visitar a Sevval y preocuparse por cómo está. Al enterarse, Ayten no puede evitar sentir muchos celos.

Unos hombres toman la decisión de apuntar a Ömer y a Süsen con una pistola. Los misteriosos ladrones buscan un diamante que él tiene en su poder. Para lograr su cometido, deciden llevarse como rehén a Süsen para conseguir que el joven devuelva esa joya. El problema es que Ömer no era conocedor de que se trataba de un diamante y ya no lo tiene en su poder. ¿Conseguirá salvarla? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.