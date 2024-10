No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. El pasado martes 22 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Sarp ha echado dos somníferos en el café de Ayaz, y éste acaba teniendo un accidente de moto. Por fortuna, todo queda en un susto pero no tarda en descubrir que su primo le ha dado pastillas para conciliar el sueño. Ayaz está tremendamente enfadado, hasta tal punto que toma la decisión de pedir salir a Cansu para conseguir fastidiar a Sarp. Ömer opta por quemar todos los recuerdos que tiene Süsen, puesto que está muy dolido y triste.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Nebahat no quiere tener un bebé de Akif ahora que están divorciados. Es más, acude a una clínica con el objetivo de abortar. Akif acaba enterándose de que Nebahat está embarazada, por lo que acude a toda prisa al centro. Nada más llegar, su ex mujer le hace saber que no ha sido capaz de dar el paso de abortar. Él celebra, con gran alegría, que va a ser padre. Sevval y Akif temen que el cuerpo de Gokhan sea descubierto por lo que acuden rápidamente al bosque para desenterrarlo y cambiarlo de sitio. En ese momento, aparecen Tolga, Yasmin y Aybike. Los tres chicos, rápidamente, descubren la verdad. Es por ese motivo por el que Sevval toma la firme decisión de cargar con toda la responsabilidad del crimen con el claro y contundente objetivo de proteger a su hija.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, lunes 28 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Sevval se pone en contacto con la policía para hacerles saber que ha matado a un hombre. Entre otras cuestiones desveló que, para defenderse, golpeó brutalmente a Gokhan en la cabeza con una piedra y, posteriormente, le enterró.

Sarp se siente tremendamente agobiado al ver que su madre está en la cárcel como consecuencia del asesinato de Gokhan, mientras que Ömer sigue siendo incapaz de olvidar a Süsen. El joven no puede evitar recordar los sueños que tenían y piensa en el futuro que los dos estaban dispuestos a formar.

Tan solo un mes después, vemos cómo Sevval está en la cárcel y que sus hijos la visitan junto a Ömer. A él es a quien pide que cuide a sus hermanos. Por si fuera poco, Sevval ha recapacitado y se muestra dispuesta a darle la parte de la herencia que le corresponde. Nebahat y Akif acuden a la ginecóloga para una ecografía de su bebé, y acaban descubriendo que el embarazo es de riesgo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.