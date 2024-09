Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado martes 24 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos donde, entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Ogulcan no tarda en disculparse con Ömer, y le hace saber que no tenía malas intenciones. Es más, le pide perdón también por cómo se ha portado con él durante todo este tiempo. Agradecido con su gesto, Ömer acaba aceptando esas disculpas. Ayla invita a cenar a Gokhan a casa para echarle veneno en la bebida. Él empieza a marearse y los dos forcejean.

Él acaba empujándola y ésta se golpea fuertemente en la cabeza. Akif llega a casa y Gokhan despierta. No tarda en darse cuenta de que Ayla está tirada en el suelo, repleta de sangre. Akif dice que está muerta y llega a un acuerdo con Gokhan: deshacerse del cuerpo y no llamar a la policía a cambio de que le transfiera, de forma inmediata, todas las acciones del club. Por si fuera poco, no ha tardado en dar un consejo más a Gokhan: que saque todo el dinero que tiene en el banco y huya a la mayor brevedad posible. Lo cierto es que se trata de un plan de Ayla para lograr que Gokhan se marcharse de sus vidas para siempre. ¡Parece que lo ha logrado! Nebahat descubre el vídeo donde se ve cómo Süreyya atropelló a Suzan. No tarda en aparecer en casa para echárselo en cara, sin saber que están celebrando el compromiso de Ömer y Süsen.

¿Qué ocurre en el capítulo de Hermanos que se emite hoy, lunes 30 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Nebahat se muestra dispuesta a confesar la verdad sobre la muerte de Suzan. Finalmente, opta por guardar silencio. A cambio, hace una firme petición a Süreyya: que le devuelva todo su dinero y rompa, de una vez por todas, con Akif.

Gokhan no tarda en recurrir a Berk para tratar de recuperar todo ese dinero que le robó. Aunque trata de seguir engañándole, afortunadamente el joven ya no cree en ninguna de sus mentiras. Es más, se siente profundamente triste y decepcionado al ser consciente de que su propio padre no ha tenido ningún reparo en utilizarle.

Unos peligrosos hombres han dado el paso de secuestrar a Nebahat. Pero no todo queda ahí, ya que han dado el paso de pedir a Akif un millón de liras para poder hacer efectivo su rescate. Como es de esperar, él se niega en rotundo a pagar nada mientras que Süreyya le aconseja que dé ese paso para que se sienta en deuda. Pero lo cierto es que se lo pide para que ella, bajo ningún concepto, cuente cómo murió Suzan. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.