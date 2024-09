No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. ¡No tenemos ninguna duda! El pasado lunes 23 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, los espectadores fueron conscientes de cómo Berk está completamente destrozado tras haberse enterado de una dura realidad. ¿En qué consiste, exactamente? En descubrir que su padre le ha utilizado para robarle no solamente su dinero, sino también sus propiedades. A pesar de todo, toma la firme decisión de mantenerse callado hasta poder recuperar todo aquello que ha perdido en este proceso. Ömer, por su parte, se encuentra inconsciente en el hospital y Ogulcan está muy preocupado. Al fin y al cabo, se siente culpable por esa delicada situación.

Por fortuna, los médicos no tardan en avisar que Ömer, por fortuna, está fuera de peligro. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Berk ha dado el paso de buscar a su madre en comisaría. Ella no tarda en explicarle que se ha visto en la obligación de entregarse por salvar su futuro. Por si fuera poco, también le hace saber que se le ha partido el corazón al ser consciente de que Elif la odia. Ayla, finalmente, consigue la ansiada libertad. Akif no ha dudado en entregar un acuerdo de divorcio a Nebahat. En el juicio, ella no tarda en confesar que ama profundamente a su marido y se niega en absoluto a divorciarse. Süsen confiesa a su madre que quiere casarse con Ömer pero ella recuerda el accidente en el que atropelló a Suzan. Por lo tanto, acaba angustiándose con la idea del matrimonio.

¿Qué sucede en el capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 24 de septiembre?

Ogulcan no dudará un solo segundo en disculparse con Ömer. Es más, le hará saber que no tenía malas intenciones en sus acciones. Es por eso que le pedirá perdón por cómo se ha portado. Ömer, finalmente, aceptará las disculpas. Ayla no ha dudado un solo segundo en invitar a cenar a Gokhan a su casa, por lo que echará veneno en la comida.

Gokhan la empujará y ésta se golpeará en la cabeza al caer. Akif llegará a casa y Gokhan se despertará. No tardarán en encontrar a Ayla tirada en el suelo repleta de sangre, por lo que Akif llegará a la conclusión de que está muerta. Así pues, llegará a un acuerdo con Gokhan: deberán deshacerse del cuerpo y no llamar a la policía. A cambio, deberá transferirle todas las acciones del club.

Lejos de que todo quede ahí, Akif aconsejará a Gokhan que saque todo el dinero del banco a la mayor brevedad posible y que escape. En realidad, será todo un plan en el que Ayla está implicada. Finalmente, logrará su cometido de acabar con Gokhan. Nebahat descubrirá que el vídeo donde se ve cómo Süreyya atropelló a Suzan y aparecerá en su casa para echárselo en cara. No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.