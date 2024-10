No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 30 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Nebahat está dispuesta a confesar toda la verdad sobre la muerte de Suzan. A pesar de todo, ha optado por permanecer en silencio. A cambio, no tarda en hacer una contundente petición a Süreyya. ¿En qué consiste, exactamente? En que le devuelva todo su dinero y, cómo no, que rompa su relación con Akif. ¡No está dispuesta a ceder en otro aspecto que no sea ese!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Gokhan no ha tardado en recurrir a Berk para tratar de recuperar todo el dinero que le robó. Continúa intentando engañarle pero, por fortuna, Berk ya no cree en ninguna de sus mentiras. Se siente profundamente triste y decepcionado al ser consciente de que su padre le ha utilizado durante todo este tiempo. Cansu, por su parte, entra en el colegio Ataman y no tarda en descubrir que Ayaz va a su clase. Es por eso que pide ayuda a Sarp para conquistarle. Unos peligrosos hombres secuestran a Nebahat y no tardan en pedir un millón de liras para rescatar a su mujer. Él no está dispuesto a pagar nada, pero Süreyya le aconseja que lo haga. El objetivo de ella es que Nebahat guarde silencio y no cuente ningún detalle a la policía sobre cómo murió realmente Suzan.

¿Qué sucede en el capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 1 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Akif consigue rescatar a Nebahat pero, aun así, ella sigue tremendamente enfadada con él. Los dos se preguntan quién puede estar detrás del secuestro. Akif, más tarde, ve a esos delincuentes entrando en el club. No tarda en descubrir algo verdaderamente impactante: Süreyya fue quien los contrató.

Elif no tarda en acudir a recoger sus cosas, mientras Ayla trata por todos los medios de explicar que ella no acabó con la vida de su madre. Es más, le jura que fue un accidente. A pesar de los esfuerzos, Elif no cree en su palabra y se siente profundamente triste y afectada. Es más, se ha propuesto algo y es hacer todo lo que está en su mano para verla entre rejas. ¡Jamás va a perdonarla!

Gokhan aprovecha que no hay nadie en casa de Ayla para colarse y tratar de acceder a la caja fuerte. Todo ello mientras Ayla se ve obligada a regresar a casa porque se le ha olvidado la documentación. Al entrar, se encuentra de lleno a Gokhan. Los dos forcejean y ella cae al suelo, quedándose inmóvil e inconsciente. Por si fuera poco, unos hombres dan el paso de robar el coche a Ömer y Sarp, por lo que se ven inmersos en nuevos y graves problemas. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.