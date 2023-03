Ava Max, entre las artistas que cierran el cartel de ‘Mad Cool 2023’

La cuenta atrás para el Mad Cool 2023 ha comenzado. Esta semana se han conocido las últimas confirmaciones del festival de este año, entre ellas, Ava Max, que se une al gran cartel de artista que inundarán de talento el festival de este año.

De esta forma, el Mad Cool 2023 cierra cartel con 49 incorporaciones nuevas, entre ellos artistas de la talla de The Offspring, Janelle Monáe, Mumford & Sons, Primal Scream, Ava Max, Morgan, Kevin Morby, Kurt Vile & The Violators, King Princess, Kaleo, Spoon, que se unen a los artistas confirmados anteriormente.

«El sold out conseguido en su segunda edición (135.000 personas) ha convertido a Mad Cool en un festival de éxito que no solo pretende crecer dentro de nuestras fronteras sino también fuera de ellas próximamente», explican desde la organización del festival.

¡Esto es Mad Cool 2023! 🤩 Y si… We will, we will wait for uuu 🎶 ¡Nos vemos del 6 al 8 de Julio 🌴 🎡

This is Mad Cool 2023 🤩 And yes… We will wait, we will wait for uuuu 🎶 See you from 6 – 8th July! 🌴 🎡 pic.twitter.com/gDz0lk7ODz

— Mad Cool Festival (@madcoolfestival) March 2, 2023