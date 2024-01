Audiencias TV ayer: ¿Qué audiencia consiguieron ‘Bake off’, ‘GH DÚO 2’ y ‘Entre Tierras’ en su estreno?

La noche del jueves 11 de enero ha estado llena de grandes estrenos de algunas de las apuestas más fuertes de las principales cadenas. Estas son las audiencias tv ayer que consiguieron Bake off, GH DÚO 2 y Entre Tierras en sus estrenos.

La gran triunfadora de la noche fue la serie de Antena 3, que pegó el campanazo al llevarse el 14.5 % de la audiencia y reunir a 1.479.000 espectadores. Antes, El Hormiguero lideró también sin problemas con un 16.3 % de share y 2.233.000 de personas frente a la televisión.

Telecinco logró ser la segunda opción de la noche con el regreso de GH DÚO 2 a la programación después de que celebrase su primera edición en 2019. La versión Express de la gala -la que se enfrenta a El Hormiguero- se conformó con un 8.7 % y 1.184.000 GH DÚO, pero una vez terminó el show de Pablo Motos subió en share hasta el 12.7 %, pero bajó en espectadores: 931.000.

Peor le fueron la audiencias tv ayer a TVE, que contaba con otro estreno importante en su parrilla. Bake off: famosos al horno se quedó como tercera opción de la noche con un 9.8 % y 874.000 espectadores. Antes, No sé de qué me hablar no pasó del 6.6 % y de 917.000.

Así fueron las audiencias ayer de los estrenos:

Entre tierras: 14.5 % y 1.479.000

GH DÚO 2: 12.7 % y 931.000

Bake Off: 9.8% 874.000

En la pelea de las segundas cadenas, Cuatro se llegó gracias a First Dates un buen 7.3 % de cuota y 1.005.000 espectadores en el access prime time. Más tarde, Horizonte marca un correcto 5.8 % y 439.000 espectadores.

📽️ La peli ‘Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn’ en @laSextaTV firma un escaso 3.6% de share. 📽️ La cinta fue seguida por 333.000 espectadores en el prime time de LaSexta y logra una baja fidelidad de solo el 14%.#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/KTmopkQVOw — Dos30′ (@Dos30TV) January 12, 2024

laSexta se tuvo que conformar con ser la última de las opciones de las grandes cadenas en lo que audiencias tv se refiere en una de las noches más competidas de los últimos meses. El Intermedio se mueve en sus datos habituales gracias a un 7.2 % y 993.000, espectadores, pero el cine con la película Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn no pasó del 3.6 % y 333.000 espectadores.