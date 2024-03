Noche importante en las audiencias tv de ayer con el estreno de Mental Masters en Telecinco, que ha llegado en una época complicada como la Semana Santa. El concurso de famosos ha cumplido, pero en Antena 3 celebran que las repeticiones de El Hormiguero mantienen el tipo y lideran sin problemas.

La principal cadena de Mediaset vivió este lunes una prueba de fuego al estrenar un nuevo programa que ocupa el hueco dejado por Tierra de nadie, la primera gala semanal de Supervivientes -que vuelve a los martes, su día habitual-. Pese a que no lideró, el concurso que pone a prueba a diferentes famosos ha logrado un buen estreno marcando un 11.5 % de share y reuniendo a 1.145.000 espectadores.

OJO al estreno de #MentalMasters en el prime de @telecincoes conquistando al 11.5% de cuota, 1.145.000 de audiencia media y 2.574.000 espectadores únicos Gran fidelidad del 44.5% para sus 76 minutos de duración Líder en el TC con un excelente 13.3%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/i19JEsJfZK — Dos30' (@Dos30TV) March 26, 2024

El concurso ha tenido una noche muy igualada con la serie turca Hermanos, que por su menor duración ha conseguir superar al concurso en share, pero no en espectadores. Esto, como decimos, se debe a que el espacio de Telecinco terminó mucho más tarde de la ficción otomana.

Mental Masters: 11.5 % y 1.145.000 espectadores.

Hermanos: 14.2 % 1.003.000 espectadores

En la guerra de las segundas cadenas, Martínez y hermanos ha conseguido recuperar aire y marca récord de espectadores con su programa de estreno al reunir al 7.1 % y 664.000 espectadores. Muy de cerca le siguió laSexta con la película Midway, que consigue un buen 7 % de cuota y 580.000 televidentes.

Baila como puedas vuelve a pinchar en las audiencias tv de ayer

Un nuevo programa de #BailaComoPuedas en el prime time de @la1_tve registra un 5.8% de share y 481.000 espectadores 🕺 Más de 2.6 millones de espectadores conectaron en algún momento 🕺 @BailaConTVE aporta el 9% del dato de la cadena#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/92tcBtMOOk — Dos30′ (@Dos30TV) March 26, 2024

El programa de baile de La 1 era una de las grandes apuestas, pero está resultando un lastre para la recuperación de la cadena pública. Pese a contar con participantes que debían llamar la atención de la audiencia, sus números siguen estando muy lejos de luchar por cosas importantes y se debe conformar con 5.8 % y 481.000 espectadores.

Martínez y Hermanos: 7.1 % y 664.000

El Taquillazo: Midway: 7 % y 580.000

Baila como puedas: 5.8 % y 481.000

El Hormiguero lidera con una entrevista emitida hace más de un año

En el access prime time, Pablo Motos y todo su equipo han vuelto a demostrar que la fidelidad de su público es infinita. Pese a emitir un programa repetido, la entrevista al ex futbolista Joaquín y a su mujer Susana Saborido fue en febrero de 2023, lidera sin problemas en su franja con un gran 14.9 % y 1.933.000, clavando el dato de varios de sus últimos programas de estreno.

Ante esta fortaleza no ha podido hacer nada First Dates, que sigue rozando el doble dígito en Cuatro y se mantiene como la mejor opción para competir contra las hormigas más famosas de la televisión. Hay que destacar que las audiencias tv de ayer dejan otro gran dato para Telecinco gracias al récord de Allá tú. Jesús Vázquez y sus míticas cajas consiguen máximo histórico con un 9 % y 1.172.000 televidentes.

La serie 4 Estrellas, de La 1, no tuvo su mejor noche y se debe conformar con la cuarta posición pese a la gran fidelidad de sus espectadores. Por último, las repeticiones de El intermedio pinchan con el 5.9 % y 770.000 televidentes.

Pasapalabra sigue mandando con autoridad

GRANDES DATOS de los concursos de @antena3com 💸 @LaRuletaSuerte es LÍDER con un 20.6% de share y 1.731.000 espectadores 💸 @PasapalabraA3 es LÍDER tras alcanzar un 19.1% de share y 2.101.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PHcTzqNbDe — Dos30' (@Dos30TV) March 26, 2024

Al concurso de Roberto Leal no le afectan los cambios de estación o la llegada de la Semana Santa, ya que sigue liderando el final de la tarde. En las audiencias tv de ayer consiguió dejar a más de ocho puntos y a casi un millón de espectadores a Reacción en cadena, siendo Aquí la tierra el que mejor aguanta el ritmo del concurso.