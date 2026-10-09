Así es el desayuno que Kendall Jenner ha puesto de moda

Para bien o para mal, indiscutiblemente, los apellidos Kardashian/Jenner no dejan indiferente a nadie que sea conocedor del panorama celebrities. Las hijas de Kris Jenner han logrado amasar una gran fortuna a lo largo de los años, algo que se ha visto motivado por la realización de su reality y las redes sociales. Pero, de todas, la que ha labrado una carrera profesional como modelo de grandes pasarelas es Kendall Jenner. A sus casi 31 años, la joven se ha convertido en la imagen de importantes marcas de publicidad. Todo ello sumado al hecho de que, con su fortuna, ha dado el salto también al mundo empresarial.

Sin embargo, si hablamos de su carrera como modelo, Kendall Jenner comenzó a prepararse desde los 13 años. Su madre la motivó a dar el gran salto a este mundo, algo que le terminó dando muchas alegrías. Pues, ya es considerada como una de las modelos mejor pagadas. Un hito que muy pocos rostros logran alcanzar. Pero lo que está claro es que, en una industria tan exigente como lo es la del modelaje, es prioridad tener una buena condición física y dieta. En el caso de la hermana Jenner, su espectacular físico siempre ha sido alabado por todos y ella, por su parte, no duda en presumir. Pero lo que está claro es que, para mantener esto, es necesario realizar algunos sacrificios alimenticios. No todo vale.

Así es el desayuno infalible de Kendall Jenner

Tal y como la propia modelo ha revelado, sus grandes pilares son el aguacate, el huevo y el pan integral. Esta combinación no solo es deliciosa y saludable, también es muy saciante. Consciente de que la primera comida del día es la más importante, la modelo opta por incluir aquí su base de carbohidratos. Y es que, si analizamos alimento por alimento, los tres incluyen muchas cosas.

En el caso del aguacate, este alimento aporta fibra, potasio, vitamina E y folatos. Todo ello sumado a grasas saludables que ayudan a controlar el colesterol. Asimismo, el huevo contiene un alto nivel de proteínas, vitaminas, minerales, colina y es bajo en calorías. Así pues, el pan integral aporta una gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales que ayudan con la digestión. Sin lugar a dudas, un combo excelente para comenzar el día.

Como es evidente, el desayuno de Kendall Jenner cambiará un poco cada día para no caer en la monotonía. Pero, según la modelo, su base infalible es esta. Ante ello, y como ya ha sucedido en otras ocasiones, no es de extrañar que se haya vuelto viral en redes sociales. Y es que el clan Kardashian/Jenner tiene la habilidad de poner de moda todo lo que se proponen. De hecho, ejemplo de ello lo hemos tenido este verano con el bedazzling de Kylie Jenner.