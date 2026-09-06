Kylie Jenner resucita la moda de Britney y Paris Hilton con esta tendencia de cristales

Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo y el llamado clean look, la moda ha decidido dar un giro radical hacia el brillo. El bedazzling, la técnica que consiste en decorar prendas y objetos con cristales, abalorios y pedrería, se ha convertido en una de las grandes tendencias del verano de 2026, con Kylie Jenner como su principal impulsora. La moda ha llegado a la decoración de las uñas, pero no se olvida de las prendas que cubren todo el cuerpo, haciendo un viaje a finales de los 90 y principios de los años 2000, donde los colores chillones y los símbolos tribales eran los favoritos de las prendas. Se trata de recuperar la moda de personalizar cualquier cosa con cristales decorativos, motivo por el cual surgieron como setas tiendas en las que se vendía todo lo necesario para hacer collares, pulseras y comprar esos pequeños cristales con los que decorar ropa y cualquier accesorio.

Se trata de una moda que en su momento popularizaron iconos de la moda y la música como Paris Hilton, Britney Spears o Christina Aguilera, haciendo del brillo y la personalización parte de su imagen. La diferencia con aquella primera ola es que la versión de 2026 no exige cubrir una prenda entera de cristales (menos mal). Ahora es más sutil y sirve con colocar piedras alrededor, una funda de móvil forrada de gemas o unos vaqueros con pequeños detalles brillantes. Para los más jóvenes será una nueva moda, pero para muchos y muchas será volver a la estética que triunfó en institutos y discotecas de aquellos años.

Kylie Jenner ha sido una de las grandes responsables de popularizar esta vuelta al maximalismo, llevando el bedazzling incluso más allá de la ropa. Tanto le ha gustado que llegó a celebrar su cumpleaños rodeada de cristales, presentes también en la tarta, los vasos y hasta en algunos de sus propios productos de Kylie Cosmetics. Otras artistas como Dua Lipa, Sabrina Carpenter o Zara Larsson se han sumado también a la tendencia, sobre todo a través de manicuras cubiertas de pedrería y pequeños detalles joya. Aunque no podemos olvidarnos de Rosalía, gran amiga de Kylie, no tardará en seguir sus consejos.

En la redacción de Happy FM creemos que será en la decoración de uñas donde esta tendencia funcione más y se popularice entre gente de todas las edades. Aunque ya vemos muchas fundas de móviles llenas de cristales por la calle durante el verano.

Cómo incorporar esta moda sin pasarse de la raya

Desde Happy FM te recomendamos que empieces poco a poco con esta tendencia. Por ejemplo, los primeros pasos los puedes dar con un bolso con cristales, unas gafas decoradas o una funda de móvil brillante, unos complementos que dan el toque perfecto a prendas lisas y colores neutros.

Los zapatos son otra vía muy socorrida, especialmente sandalias o tacones con pedrería combinados con vestidos sencillos o conjuntos de lino. Como puedes ver, ahora se intenta equilibrar siempre el decorado llamativo con otras prendas más neutras, para no conseguir el look sobrecargado que se llevaba a principios de los 2000.

Pero, seguro que hay muchas que quieren atreverse con algo más. Para ellas son perfectos los vaqueros decorados, cazadoras vaqueras con cristales o tops brillantes. Todo esto apunta a que será algo más que una moda pasajera y durante el otoño y el invierno veremos cristales por todas partes.