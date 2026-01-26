Así es Colate Vallejo-Nágera, el hermano de Samantha: su edad, pareja, hijos y profesión

Nicolás Vallejo-Nágera es uno de los famosos que llevan más años en el mundo de la prensa del corazón, siendo conocido desde hace años por sus relaciones con algunas de las mujeres más guapas y famosas de nuestro país. Conocido como Colate, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha participado en todo tipo de programas de televisión, siendo Supervivientes el que más le ha marcado, teniendo que ser operado en varias ocasiones y manteniendo una pelea con la productora por las lesiones que se produjo en una de las pruebas. Además, en su repaso a su vida, también nos encontramos con una tormentosa relación con Paulina Rubio, con la que fue padre y con la que no ha conseguido tener una relación cordial con el paso de los años. Hacemos un repaso a su edad, sus parejas y el actual trabajo en el mundo del fútbol del concursante de DecoMasters.

Colate se enfrentará, junto a su hermana, a nueve parejas de famosos, formadas por caras tan conocidas como: Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y Carlo Costanzia; Antonia Dell’Atte y María Zurita; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Eduardo Navarrete y La Terre; Raquel Meroño y Belén López; King Bru y Andrea; Lucía Dominguín y Palito; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers. Con todos ellos lucharán por ser los que mejor realicen las pruebas, donde demostrarán sus habilidades para reformar y decorar todo tipo de espacios.

Es hijo del escritor y psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera, naciendo en el año 1972, habiendo pasado gran parte de su infancia estudiando entre España e Inglaterra, aunque la relación con su padre se rompió siendo muy joven. Se licenció en Relaciones Internacionales y Diplomacia, aunque lo cierto es que comenzó a ser conocido por sus relaciones amorosas con famosas de todo tipo, siendo un playboy en los años 90 y 2000.

Pero, si por algo saltó a las páginas de las revistas del corazón, fue por su noviazgo con la cantante Paulina Rubio, una estrella en su máximo momento de fama en aquellos momentos. En el año 2007 se casaron en México, en una ceremonia celebrada en pleno Caribe y a la que asistieron personajes como Ana Aznar y los cantantes Juan Gabriel y Alejandro Sanz, entre otros muchos.

En ese momento, Colate pasó a vivir en Miami, donde comenzó su aventura como empresario, a la vez que se convirtió en padre junto a la cantante. Tras siete años, la pareja decidió divorciarse, pero la forma de terminar la relación no fue la mejor (ni lo sigue siendo), teniendo una enorme lucha por la custodia de Andrea Nicolás.

Durante años apenas podía volver a España, para así poder pasar el mayor tiempo posible con su hijo, que vivía en Miami con su madre, siendo pocas las veces que ha podido estar junto a su familia española.

Las novias de Colate Vallejo-Nágera

Entre sus parejas más conocidas estuvieron Eugenia Martínez de Irujo, Inés Sastre y Elena Tablada, aunque con ninguna de ellas llegó a nada serio.

Además de sus negocios y sus participaciones en programas como Supervivientes, Más que Baile y Ven a cenar conmigo, la nueva aventura del madrileño está en el mundo del fútbol. Desde el pasado mes de octubre de 2025 es presidente del Badajoz C.F., que milita en Tercera RFEF.