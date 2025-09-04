Arturo Pérez-Reverte sorprende con un ‘zasca’ a Pablo Motos: «He venido a hablar de mi libro»

Tras las visitas de Bertín Osborne (con charla con Sergio Ramos por su nueva canción) y la entrevista a Joaquín Sánchez con su mujer Susana Saborido, El Hormiguero recibía este miércoles a Arturo Pérez-Reverte. El escritor ha escuchado a sus fans y ha publicado, después de 14 años, una nueva entrega de las aventuras del Capitán Alatriste. Esta vez, con el título de Misión en París, donde este héroe se tendrá que enfrentar a una nueva misión. La charla parecía ir muy bien, pero Pablo Motos parecía más interesado en la opinión de su invitado en otros temas, más que en su libro, algo que no le gustó demasiado al entrevistado y se lo dijo en varias ocasiones a lo largo de la noche.

«Es como encontrarse con un viejo amigo, lo tenía abandonado. Empecé a hacerlos hace 30 años y hace 14 dejé de escribirlos. Ha sido como volver otra vez a jugar con un viejo amigo de la infancia», así explicaba cómo era volver a publicar sobre este personaje que tantas alegrías le ha dado en su carrera. Según ha contado, Alatriste se tendrá que embarcar en misiones «casi suicidas».

Reverte estaba encantado de hablar de su nuevo trabajo, pero al valenciano se le notó que enseguida quería comenzar a tratar otro tipo de temas, bien distintos. «Me gustaría que hablásemos de los temas delicados que hay en este momento encima de la mesa en España y voy a empezar por uno gordo: la inmigración. La legal o la ilegal, mientras unos hablan de racismo, otros hablan de inseguridad», le lanzaba al invitado.

Es cierto que el escritor no tiene ningún problema en mojarse en todos los charcos que puede sobre la actualidad, por complicados que sean, algo que se puede comprobar en sus redes sociales y en sus artículos en prensa, pero no le ha gustado que fuese tan al grano el presentador. «Yo he venido a hablar de mi libro aquí, eh», le recordaba con una sonrisa al valenciano, para que no se olvidase de lo que realmente era importante.

Motos ha estado rápido y ha querido esquivar este «zasca» dejándole claro que volverían a su libro, pero que lo harían más tarde: «Hemos hablado un poquito… pero no te preocupes, voy y vuelvo», le prometía. Para evitar disgustos, las hormigas han salido de debajo de la mesa y le han recomendado que enseñase un poco el libro a cámara. «El libro de Pérez-Reverte, compradlo, os lo vais a pasar en grande. Novelón», decía para salir rápido del paso.

Una vez hecha la promoción, Arturo Pérez-Reverte ha tenido que responder sobre el tema de la inmigración, que en las últimas semanas ha sacado a relucir Vox, pidiendo la expulsión de los inmigrantes ilegales, algo que no comparten el PSOE y sus socios de Gobierno: Podemos, Sumar y los partidos independentistas.

«Es un tema muy complicado por el que nadie quiere pasar», le decía para intentar ganar tiempo para pensar su respuesta. «Lo entiendo, yo tampoco. Que conste que yo soy un particular, no soy político, ni sociólogo, ni nada. Soy un tipo que cuenta historias y que tiene una opinión como todos, que puede estar o no equivocada», así ha querido quitarse responsabilidad.

Hay que recordar que el escritor, antes de triunfar como novelista, fue uno de los reporteros de guerra más importantes de la televisión, especialmente en la década de los 90, por lo que ha vivido el drama de la inmigración provocada por los conflictos de África, Oriente Medio y Bosnia. Ante todo, quiso recordar que «son humanos» y que no había que tratarlos como objetos, ya que lo que quieren en escapar el horror de su país.

«Me has metido en un lío de cojo***», la reprochaba a Motos según avanzaba en su respuesta, sabiendo que le lloverían las críticas después de la entrevista.