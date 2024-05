Arkano, cuestionado por sus compañeros de ‘Supervivientes 2024’: «Lo ha utilizado para victimizarse»

No es ningún secreto que esta semana ha sido una de las más complicadas de Supervivientes 2024. No solamente por la situación con Ángel Cristo Jr por la que tuvo que ser expulsado disciplinariamente, sino también el bajón de Arkano por el que no dudó un solo segundo en activar el protocolo de abandono.

El freestyler sufrió un fortísimo ataque de ansiedad, dejando muy claro que no podía continuar en el concurso al haber llegado a su límite. A pesar de todo, recibir la visita de su madre le hizo recuperar esas fuerzas para seguir adelante en esta aventura. Una decisión que no han tomado muy bien algunos de sus compañeros, que le han tachado de estratega.

En la gala del pasado jueves, Jorge Javier Vázquez preguntó al freestyler si había tomado una decisión definitiva respecto a su idea de abandonar. Éste no tardó en pronunciarse al respecto: “Con la visita de mi madre la verdad es que me ha cargado de energía positiva, de tranquilidad y de fuerza. Así que me quedo”.

Su rostro de felicidad se borró al instante, en el preciso momento en el que Jorge Javier Vázquez dio a conocer que varios de sus compañeros habían cuestionado que realmente tuviese intenciones de abandonar Supervivientes 2024. Unos comentarios que el propio Arkano pudo escuchar en palapa. Entre otras cuestiones, descubrió que Kiko Jiménez pensaba que «se victimizaba».

Al ser señalado, el novio de Sofía Suescun trató de defender su postura: «Siempre te queda la duda de si está mal y se quiere ir, o si lo está usando como estrategia para darle importancia a lo duro que está siendo su concurso. Yo digo la verdad, no me lo creo». Y añadió: «Escuché a Arkano preguntarle a una redactora que a qué hora cerraba el buffet del hotel porque estaba desmayado. Entonces dije, ‘Ay que lo que tenemos es hambre’».

Arkano decide quedarse pero es cuestionado por algunos compañeros: «Lo ha utilizado para victimizarse» #SVGala12https://t.co/n49o6hYv4s — Supervivientes (@Supervivientes) May 24, 2024

Lejos de que todo quede ahí, Arkano se mostró molesto por el hecho de que nadie mostrarse ningún tipo de empatía ante el fuerte ataque de ansiedad que tuvo. El andaluz quiso puntualizar algo: nadie había puesto en duda que lo estaba pasando mal ya que, en algún momento, todos han pasado por esa terrible situación.

Marieta y Miri Pérez-Cabrero no tardaron en defender a Kiko Jiménez, asegurando que la duda era si estaba utilizando esa situación como estrategia: «No puede estar todo el día con diciendo ‘me quedo, me voy’». A pesar de las explicaciones, Arkano no se mostró para nada convencido de sus palabras.

«Yo decidí que quería irme cuando tuve un ataque de ansiedad», comenzó diciendo el freestyler. «Entiendo que si estás dudando de si lo estoy haciendo por show o por estrategia, estás dudando también de mi ataque de ansiedad», sentenció. Es más que evidente que, a pesar de todo, continúan teniendo puntos de vista diferentes respecto a lo sucedido.