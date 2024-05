‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 23 de mayo?

Como ya es habitual en la noche de los jueves, Supervivientes 2024 regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una nueva gala. Un programa donde las emociones no faltaron en ningún momento y en donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer el nombre de la participante expulsada.

El pasado martes, durante la conexión de Supervivientes: Tierra de Nadie, la audiencia fue testigo de la salvación de Pedro García Aguado de las nominaciones. Ante este movimiento, en la palestra quedaron los nombres de Marieta, Aurah Ruiz y Blanca Manchón. Una lucha liderada por tres grandes figuras femeninas de la edición que prometía venir pisando fuerte.

Sin ánimos de alargar mucho las nominaciones, la gala comenzó con la segunda ceremonia de salvación de la semana. De esta manera, los porcentajes ciegos revelaron que la salvada sería Marieta, ex participante de La isla de las tentaciones. Por lo tanto, el duelo final ha quedado en manos de Blanca Manchón y Aurah Ruiz.

Ambas participantes han dejado claro, en numerosas ocasiones, la enorme complicidad que comparten. Pero, el destino las unió esta vez en un de los momentos más complicados y decisivos de la aventura. «Estamos muy orgullosas de lo que hemos hecho hasta aquí», dijo la canaria.

A pesar de echar mucho de menos a sus hijos, dejaron claro que querían seguir en Supervivientes 2024 hasta el final. Sin embargo, el reality se encuentra en su recta final, por lo que una de ellas abandonaría la isla. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez procedió a comunicar el veredicto de la audiencia.

La última expulsada de Supervivientes 2024

De esta manera, Blanca Manchón se convirtió en la concursante expulsada de la semana. «Dalo todo, haz que merezca la pena, sé tú» le dijo la deportista a su compañera. «Nos vemos fuera», le respondió la canaria entre lágrimas. Una despedida donde el resto de concursantes no dudaron en darle un último abrazo a su compañera.

«Estoy realmente encantada la verdad. Soy un milagro con patas. Me fui en la semana 5, estoy en la 11 y sigo aquí», comentó Manchón. «Me gustaría agradecer a todo el equipo porque tenéis un amor que dais. Estoy super orgullosa de haber llegado aquí, he pisado la playa de la unificación, me llevo a una amiga y mucha gente aquí, voy a ver a mis gemelos. He valorado mucho todo», agregó.

La decisión de la organización respecto a la expulsión de Blanca Manchón

«Eres una campeona, eres una guerrera», le recordó su amiga y compañera de reality, Aurah Ruiz. Pero, el destino de la deportista no estaba muy lejos de Honduras. Tras abandonar la Palapa, y con su saco en mano, la expulsada fue conocedora de la decisión inesperada del programa.

Debido a que Ángel Cristo Jr ha sido expulsado del reality de manera disciplinaria, ha quedado una plaza vacante en la edición. Encontrar a una nueva celebridad que esté dispuesta a unirse a la aventura no es válido, pues solo podría estar muy pocas semanas. Por lo tanto, la organización de Supervivientes 2024 le ofreció algo a Blanca.

«El destino de Blanca en Supervivientes no ha terminado de escribirse aún. La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo podría suponer una nueva oportunidad para que Blanca vuelva al concurso», comenzó explicando el comunicador catalán.

«Playa Corinto está muy cerca. Si desde hoy hasta nueva orden consigues vivir ahí sin que tus compañeros te descubran, volverás a la playa, aunque en una situación un tanto especial que descubrirás el domingo en Supervivientes: Conexión Honduras con Sandra Barneda», le comunicó a la deportista. Como era evidente, la sevillana no daba crédito a esta nueva oportunidad para ella, la tercera en lo que va de edición.

Pero, no todo ha sido color de rosas para Manchón. La próxima semana se reñirá en un duelo con el próximo expulsado. Una decisión unánime por parte de la audiencia donde, ahora sí, uno de los supervivientes regresará a España.