Antonio Orozco, emocionado con este esperado momento vivido con su hija Antonella

Antonio Orozco tiene dos pasiones: la música y sus hijos. El cantante tiene dos hijos, Jan y Antonella, quien tan solo tiene unos meses de vida y de la que está completamente enamorado y ese amor es mutuo, tal y como él mismo ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

El artista suele compartir algunos vídeos de sus hijos en sus redes sociales, a los que les dedica preciosas palabras en cada una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram. Sin embargo, esta vez ha compartido un vídeo de un momento que recordará toda la vida. Se trata de un vídeo en el que la pequeña de Antonio Orozco pronunciaba por su boca la palabra «papá» por primera vez.

«Se puede apreciar claramente como se dirige a mi pronunciando claramente PAPA, que denota lo profundamente enamorada que está mi hija de mi. Si o no ?», decía muy orgulloso Antonio Orozco en la publicación de Instagram.

Por otro lado, hace unos días Antonio Orozco una sincera reflexión sobre la realidad de convertirse en padre y de la complicada tarea de ser un buen padre: «Tener un hijo no te convierte en ser padre. No es tener un hijo y ya está. Porque si no, yo tengo una pelota en mi casa y me convierto en jugador de fútbol. No», comenzaba diciendo.

«Para ser padre tienes que tener ganas de ser padre. Tienes que aprender a ser padre, esforzarte para ser padre. Pero lo más importante de todo, para ser padre hay que estar, hay que estar, hay que estar». añadía. «Se la dedico a mi padre que siempre estuvo aun sin estar. Don Antonio Orozco Carrasco. Con respeto al pensador y actor argentino, las mamás también enseñan a vivir la vida. Doy fe».