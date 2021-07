El sol, la playa, el mar… ¿Quién no ha soñado nunca con unas vacaciones idílicas en un paraíso junto a la playa? Si eres de los que te gusta soñar en verano, la nueva canción de Fred de Palma y Anitta es para ti.

Los cantantes han unido sus voces para traernos ‘Un Altro Ballo’, donde la brasileña y el italiano nos conceden melodías urbanas tan características de ambos cantantes. Sin embargo, en este nuevo tema podremos escuchar algo de lo que nunca habíamos sido testigos… y es que Anitta se atreve a cantar en italiano. No se le resiste nada.

Es imposible que su melodía y su ritmo no nos trasladen a otro sitio que no sea en la piscina o la playa junto a las personas que más queremos. Esta canción no viene sola: viene acompañado de un videoclip que hará que se convierta en todo un hit.

República Dominacana ha sido el elegido para ser el escenario de esta canción, donde el buen rollo y la energía tan sensual que desprenden juntos Anitta y Fred de Palma habla por sí solos. Tanto que el lanzamiento ha tenido una buenísima acogida por parte de sus fans. El videoclip ya alcanza casi los 900.000 visualizaciones en apenas un día. ‘Un Altro Ballo’ sin duda dará que hablar este verano.

Esta colaboración llega después de ‘Paloma’, la anterior canción en la que también colaboraban juntos ambos artistas. Algo que, indudablemente, ha hecho que se vuelva a repetir esa complicidad entre ellos para traernos esta nueva canción.

Hace poco Anitta estrenaba su nuevo disco ‘Girl from Rio’, uno de los álbumes más especiales de su carrera, donde fusiona música actual con los ritmos típicos tradicionales de su tierra natal: Brasil. En estos últimos meses la hemos podido ver cómo colaboraba con otros artistas, como Lunay con quien canta un tema de su último disco, ‘Todo o nada’. Estamos seguros que Anitta seguirá trayéndonos increíbles temas.