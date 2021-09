El presentador y cómico Ángel Martín ha conseguido dejar sin palabras a gran parte de sus seguidores este mismo miércoles 8 de septiembre. ¿Cuál es el motivo? Que dio a conocer un hecho de su pasado que hasta ahora pocos conocían, y que tiene una estrecha relación con la salud mental.

El televisivo, como cada día a primera hora de la mañana, publicó un vídeo en el que realiza un resumen de la actualidad. Es una manera de lo más concreta “para ahorrar tiempo” a sus seguidores de redes sociales y, de esta manera, estén completamente informados de lo ocurre tanto en España como en el resto del mundo.

El que fuera presentador de ‘Sé lo que hicisteis’ no dudó un solo segundo en dedicar esa última parte de este vídeo a un asunto de lo más personal. Concretamente, hizo la siguiente confesión: “Si te interesan las cosas del cerebro que sepas que en 2017 yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico”.

Aprovechando estas palabras, Ángel Martín ha anunciado que ha querido compartir esta experiencia en un libro. Por lo tanto, quiso anunciar a sus seguidores que ya estaba disponible la opción para poder reservar este proyecto tan personal. “Desde hoy ya podéis reservar el libro donde te cuento de qué va eso de volverse loco”, afirmó.

Como era de esperar, esta confesión ha sido realmente aplaudida por sus seguidores en redes sociales. Y es que es absolutamente esencial que un rostro conocido utilice sus plataformas para visibilizar la importancia de la salud mental. Por ese mismo motivo, prácticamente al instante, Ángel Martín recibió un gran número de mensajes agradeciendo ese gesto tan necesario.

— yolanda be cool (@skyisforlucy) September 8, 2021

Ostras Àngel, pues me voy de cabeza a reservar el libro. Me parece un tema interesantísimo y me alegro mucho de que lo cuentes ❤️

— Nurnoteson 🏠 (@nurnoteson) September 8, 2021