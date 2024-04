Ángel Cristo Jr estalla contra Miri en ‘Supervivientes 2024’: «No me extraña que estés sola»

No es ningún secreto que Ángel Cristo Jr, inevitablemente, se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2024. En todo momento se ha mostrado muy claro y sincero con lo que piensa, ya sea bueno o malo. De hecho, recientemente en Playa Olimpo, ha tenido un tenso enfrentamiento con su compañera Miri.

La discusión comenzó con un comentario de la ex participante de MasterChef que no sentó nada bien al hijo de Bárbara Rey. Éste se encontraba ocupándose del fuego, por lo que la joven le pidió que «metiera un tronco más». Unas palabras que provocaron que el concursante de Supervivientes 2024 reaccionase casi al instante: «Pesada, la sabelotodo».

Lejos de que todo quede ahí, Ángel Cristo Jr continuó hablando, dirigiéndose a su compañera en Playa Olimpo: «Mete las narices en todo. Tu novio tiene que haber estado… no me extraña que estés sola». Unas palabras que, como era de esperar, no sentaron para nada bien a la chef: «Vuelve a opinar de alguien de mi familia o de alguien que he querido y la tenemos».

Por si fuera poco, y harta de los constantes enfrentamientos con Ángel Cristo Jr, continuó con la discusión en el interior del pequeño refugio que construyeron en Playa Olimpo, donde se encontraban descansando todos: «¡Nominado hasta el resto de mi vida! No tienes derecho a decirme lo que dices. Faltas el respeto todo el día a todo el mundo».

Pero no todo quedó ahí, ya que los dos continuaron con sus diferencias en el exterior del refugio. El concursante se encontraba con Javier Ungría hablando de lo sucedido, y Miri se metió en la conversación para que le dijese todo a la cara. Y así lo hizo: «Desde la primera semana le estás diciendo a todo el mundo lo que tenemos que hacer», a lo que Miri respondió: «No es verdad».

El concursante le dejó claro que no aceptaba opiniones de nadie, por lo que la joven fue más allá: «De nadie. Todo el mundo en tu vida va en tu contra, tu madre…», comenzó diciendo Miri, pero Ángel Cristo Jr no dejó que terminase la frase. Al fin y al cabo, había tocado un tema realmente delicado para él.

«No sabes nada de mi madre. Eres insoportable, pesada y una narcisista egocéntrica», espetó el hermano de Sofía Cristo. «¡Qué dices! Egocéntrico eres tú, que estoy harta de tus historias, Ángel. No puedo más. ¿No lo ves?», respondió la chef. Es más que evidente que ninguno de los dos aguanta al otro. Hasta tal punto que están llegando a límites realmente extremos, en los que ambos se faltan al respeto continuamente.

Pero si hay algo que Miri ha dejado muy claro es que no está dispuesta a callarse, a pesar de ser consciente de que gran parte de la audiencia apoya a Ángel Cristo Jr. Es algo que no está dispuesta a tolerar, y así se lo ha hecho saber a Marieta, su nueva compañera y amiga en Playa Olimpo.

Al ser consciente de lo que estaban hablando, el concursante se dirigió a la ex participante de La isla de las tentaciones 7: «Marieta, llevas dos días aquí y no te enteras por dónde te cae o por dónde te llueve nada. (…) Se ha equivocado de programa». Oficialmente, Ángel se ha convertido en el gran enemigo de muchos de los concursantes de Supervivientes 2024. ¡Su forma de ser no encaja con la mayoría de ellos!