Anabel Pantoja se sincera sobre su vídeo íntimo con Yulen: “me atormenta”

Anabel Pantoja se ha sincerado por primera vez sobre algunos asuntos de los que aún no había hablado en Honduras. La concursante de Supervivientes 2022 ha desahogado con su compañera Marta Peñate, en una conversación en la que ha abordado encuentro íntimo que tuvo con Yulen Pereira.

Un encuentro que las cámaras del reality grabaron, algo de lo que la concursante se arrepiente, al igual que el esgrimista, tal y como ellos mismos han revelado. Por ello, durante su conversación con Marta Peñate, Anabel se vino abajo.

«Es algo que no te puedo explicar aquí, algo de lo que yo soy protagonista junto con otra persona. Una cosa que no me hubiera gustado que sucediera en este concurso. Me arrepiento», comenzó explicando la concursante a su compañera.

Anabel Pantoja se sincera con Marta y habla de temas de los que antes nunca se había pronunciado💥 #TierraDeNadie12 #Supervivientes20J https://t.co/njJdRTF5Uz — Supervivientes (@Supervivientes) July 20, 2022

En ese momento, Marta Peñate le preguntó a la sobrina de Isabel Pantoja si se trataba de algo muy íntimo, sin embargo Anabel no quiso entrar en más detalles, a pesar de que por sus palabras es consciente de que su edredoning con Yulen ha dado mucho que hablar y que tendrá que enfrentarse a ello cuando regrese a España.

«¿Crees que son tus peores imágenes en televisión?», le preguntó Marta Peñate y en ese momento, Anabel Pantoja se vino abajo: «Me atormenta y todas las noches lo pienso. Seguro que fuera soy ‘la no sé qué’, la gente me va a recordar por esto…», expresó la concursante.

La concursante también ha hablado sobre la conversación que quiere tener Omar Sánchez cuando regrese a España. «Se lo dije a Ion, que me gustaría tenerlo como amigo pero no sé en qué punto está esa persona, a lo mejor esa conversación no llega», señaló Anabel Pantoja.