Anabel Pantoja, entre lágrimas, desvela el gran peso económico que soporta

Supervivientes 2022 se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las ediciones que más nos está sorprendiendo, en todos los sentidos. Una de las concursantes que más está dando de qué hablar es Anabel Pantoja. Recientemente, la colaboradora de Sálvame recibió la llamada de Merchi, su madre.

Una llamada en la que hablaron de diversos asuntos. Entre ellos, Anabel Pantoja quiso saber cómo se encontraba su padre, ya que partió a Honduras sabiendo que estaba delicado de salud. Merchi no dudó en tranquilizar a su hija: “Anabel, no te preocupes. Tiene a sus cuidadores y yo no dejo que le falte de nada”.

Una vez terminó esa llamada, Anabel Pantoja volvió a reunirse con el resto de concursantes de Supervivientes 2022. En ese instante no desveló todo lo que habló con su madre, pero sí lo hizo días más tarde. De esta manera, la sobrina de Isabel Pantoja no pudo evitar romper a llorar, al desvelar la el gran peso económico que soporta.

Merchi le ha transmitido todo su apoyo: «Me has impresionado en las pruebas. Orgullosísima no, lo siguiente» #SVNominaciones5 https://t.co/BMMIcxB4I3 — Supervivientes (@Supervivientes) July 1, 2022

“Lo que me dejó a mi más tranquila de la llamada fue que mi madre me dijese que mi padre estaba bien cuidado”, comenzó diciendo Anabel Pantoja a sus compañeros de Supervivientes 2022. “Dejé un depósito para pagarlo todo, pero no estaba segura de que llegase para cubrir todo si yo estaba aquí dentro mucho tiempo”, reconoció.

Y es que, más allá del concurso, la salud de Bernardo Pantoja es lo que más le preocupa a la andaluza. No es ningún secreto que Anabel Pantoja siempre se ha desvivido por sus padres y por su familia en general, ahora más que nunca. Pero sobre la salud del hermano de Isabel Pantoja no fue lo único que hablaron Merchi y su hija.

La madre de Anabel Pantoja le pidió lo siguiente: “Concursa con la cabeza”, entre otras tantas advertencias respecto a su relación con Yulen Pereira. Arelys, que se encontraba en el plató de Supervivientes 2022: Última Hora, reaccionó a las palabras de la madre de Anabel Pantoja: “Si soy sincera, lo he visto muy poquito… pero me parece lógico. Es normal, está concursando su hija y ella quiere que llegue a la final”.