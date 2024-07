Anabel Pantoja confirma la fecha en la que conocerá el sexo del bebé que está esperando

El pasado lunes 8 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars Tierra de nadie presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Olga Moreno pisaba el plató del concurso tras ser la segunda expulsada de la edición. Por si fuera poco, Anabel Pantoja hizo una esperada confesión sobre su embarazo.

La sobrina de la tonadillera se encontraba en el plató como colaboradora de Supervivientes All Stars. En un momento dado de la noche, Jorge Javier Vázquez no dudó en hacer una pregunta muy concreta a la que fuese su compañera en Sálvame durante muchos años: «¿Cuándo te van a decir si es niño o niña?», quiso saber el presentador del reality.

👉Anabel Pantoja revela cómo y cuándo va a conocer el sexo de su bebé #TierraDeNadieAllStars3 https://t.co/Pb1bxWVsuE — Supervivientes (@Supervivientes) July 9, 2024

Fue entonces cuando Anabel Pantoja quiso dar a conocer esa información a los espectadores de Supervivientes All Stars, confirmando que tan solo quedan unos días para salir de dudas: «Lo descubro el sábado». Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez consiguió sonsacar aún más información a la andaluza, puesto que quería saber dónde y cómo iba a conocer el sexo del bebé que está esperando.

«En Sevilla, que celebro mi cumple y lo voy a ver con todos los míos», aseguró Anabel Pantoja. Como no podía ser de otra manera, el presentador de Supervivientes All Stars no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presentó para tirar de ese humor que tantísimo le caracteriza: «Pero no vas a hacer esas cosas horrorosas de si aparece una avioneta color rosa…», comentó, entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Fue entonces cuando Anabel Pantoja, como no podía ser de otra manera, optó por dar a conocer algunos de sus planes para el esperado ‘gender reveal’ que celebrará dentro de unos días en su Sevilla natal. Y es que va a ser una fiesta en la que va a estar rodeada de su círculo más cercano: «Yo una avioneta no, yo abriré un sobre o una cosa así», reconoció, entre risas, en el plató de Supervivientes All Stars.

Por lo tanto, tan solo quedarán unos cuantos días para que Anabel Pantoja descubra, de una vez por todas, el sexo del bebé que está esperando junto a su actual pareja, el cordobés David Rodríguez. De esta forma, entre otras tantas cuestiones, podrán concretar el nombre que pondrán a ese bebé que tantísimas ganas tienen de que nazca. ¿Será niño o niña? ¡Ya queda menos para descubrirlo!