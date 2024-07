Olga Moreno, tras ‘Supervivientes All Stars’: «La convivencia con Sofía Suescun me ha costado mucho»

Supervivientes All Stars regresó, la pasada noche del 8 de julio, de la mano de una nueva gala de Tierra de Nadie. El popular reality de supervivencia se ha convertido en una de las apuestas televisivas más vistas de la temporada, cosechando grandes datos de audiencia emisión tras emisión. Un encuentro donde los espectadores fueron testigos del regresó a plató de Olga Moreno.

La concursante ha sido la segunda expulsada oficial de la edición, un puesto que ha ocupado tras la salida de Adara Molinero. Olga Moreno se convirtió en la ganadora de Supervivientes 2021, pero, la experiencia de Supervivientes All Stars ha podido con ella.

De esta manera, la participante ha sido recibida en plató por Jorge Javier Vázquez. Una entrevista sobre su paso por el concurso donde se ha sincerado por completo. «Soy consciente de que no he hecho una supervivencia como quisiera», se lamentó.

«Las circunstancias eran muy difíciles y me ha costado adaptarme a mis compañeros», explicó. Recordemos que, Moreno, se sumó a la aventura por Honduras a pocos días del fallecimiento de su madre. Una situación personal muy complicada que le ha pasado factura a nivel emocional en la isla.

Sin embargo, el corto concurso de Olga Moreno no ha estado exento de polémicas. Por ello, el presentador catalán le preguntó por la relación que había tenido con algunos de sus compañeros. «La convivencia con Sofía me ha costado mucho porque hace cosas un poco sucias y a mí me dolió que tergiversara el tema de Abraham», comenzó explicando.

Como no podía se de otra manera Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, salió en defensa de su chica. «Creo que el público ha juzgado tu concurso y que tú has aprovechado muchas situaciones para tergiversarlas», le dijo el tertuliano. Ante ello, la ex mujer de Antonio David Flores fue clara.

Ella y Suescun se conocían con anterioridad, pero ha sido ahora, con el trato diario, cuando se ha dado cuenta de la pasta de la que está hecha la de Pamplona. «Vino a mi casa y todo», aseguró. Asimismo, reiteró que ella no se hizo la víctima en ningún momento. Unas palabras que la influencer le echaba en cara cada vez que podía.

El primer salvado de la semana

En la gala de la pasada noche, los espectadores también tuvieron la oportunidad de conocer el nombre del primer salvado. De esta manera, y con el mayor porcentaje de votos a favor, Marta Peñate se libró de las nominaciones del próximo jueves.

Los porcentajes fueron claros: 66%, 17% y 17%. Una situación con la que dejó en la palestra a Lola y a Abraham García, quiénes se disputarán su concurso en un duelo final. Una batalla de dos titanes donde solamente uno podrá regresar a la isla con sus compañeros.