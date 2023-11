‘Ana de Nadie’: ¿Cuántos capítulos tiene la serie que se emite en Divinity?

Divinity se ha convertido en una de las cadenas estrella en cuanto ficciones de éxito se refiere. Recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de disfrutar de los primeros episodios de lo que ya se ha presentado como una de las apuestas de la temporada: Ana de Nadie.

La producción colombiana está producida por Estudios RCN para Canal RCN. Una historia que fue emitida por primera vez en su tierra natal el pasado mes de marzo, concluyendo sus episodios a finales del mes de julio. Por ello, y con su narrativa ya planteada, la pregunta es la misma. ¿Cuántos capítulos tiene la serie?

Avance exclusivo: Ana vive ajena a la traición de su marido, en el arranque de #AnaDeNadie en Divinity [Gran estreno, hoy a las 16:30] https://t.co/N168nOQkNI — divinity (@divinity_es) October 30, 2023

¿Cuántos capítulos tiene Ana de Nadie?

La serie narra la historia de Ana, una mujer de 50 años que ve como su vida y su matrimonio está pasando por su peor momento. La mujer descubre, desafortunadamente, que su marido le está siendo infiel con otra mujer. Un matrimonio de 25 años que se ve tocando el borde del abismo y que intenta salvar a pesar de este enorme engaño.

Sin embargo, a veces, en los azares del destino no hay mucho que hacer. Ana comprenderá que tiene que volver ha encaminar su vida y se dará una nueva oportunidad en el amor, algo que no le hará nada de gracia al que fue su marido por tantos años. Una pequeña premisa que está conquistando poco a poco a los espectadores de Divinity, y no es para menos.

Así pues, y tal y como se ha podido saber, Ana de Nadie se presenta con un total de 94 episodios. Un conjunto de capítulos que rondan los 45/5o minutos de duración cada uno y que no están dejando indiferente a nadie. ¡No te lo puedes perder!