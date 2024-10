Ana Mena obliga a parar ‘El Hormiguero’ tras un inesperado suceso: «¡Perdón!»

Ana Mena ha sido la invitada del martes de El Hormiguero, aunque ha sido protagonista también en La Revuelta, programa en el que han hablado de ella durante gran parte de la noche mientras la malagueña estaba en Antena en ese mismo momento. El motivo de su visita ha sido la reciente salida de su canción Carita triste, en la que colabora con la argentina Emilia. Además, también ha promocionado el gran final de gira de su Bellodrama Tour, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. Se trata de su regreso solo unos meses después de su última visita, en la que contó una anécdota con su desconocido novio en la que se alojó en casa de unos fans gracias a una conocida web de reservas vacacionales.

En videoclip de esta nueva canción, Ana y Emilia se dedican a romper un montón de cosas, por lo que Pablo Motos quiso saber si cuando era pequeña era habitual que rompiese cosas en su casa, algo a lo que le contestó que no. El valenciano aprovechó para recordar una anécdota de su infancia, cuando protagonizó un momento que seguro que sus padres tardaron mucho en olvidar. «De niño tuve un ataque, que me enfadé muchísimo con mi madre, y rompí el cristal del balcón con la cabeza, pero no me hice ningún rasguño», recordaba antes de reconocer que no se acuerda de qué le hizo ponerse con esa furia. En ese mismo momento, la invitada ha tenido un pequeño accidente con la taza del programa que ha obligado a paralizar la entrevista por completo.

«Ay… me ha caído toda el agua encima. Así puede ver el público que lo que bebo es agua», ha dicho entre risas al volcar por completo todo el contenido en la mesa. Por suerte nada se había roto, pero el equipo de producción ha tenido que salir corriendo para apresurarse a secar la mesa para evitar que el presentador y la invitada se mojasen. «Perdón, no ha pasado nada. Tengo todos los tacones chorreando», ha dicho la invitada al ver lo que estaba pasando en tan solo unos segundos.

Ana Mena, también protagonista de La Revuelta

La guerra de audiencias que mantienen Pablo Motos y David Broncano ha llevado a que los de TVE hayan dedicado parte de se programa del martes a hablar de la malagueña, que en el pasado ha sido una de las invitadas de La Resistencia. El propio coordinador de invitados del programa ha salido al plató para dar explicaciones de cuándo acudirá la cantante al programa, pese a que no suelen anunciar con antelación quién les visita.

«En El Hormiguero está Ana Mena y aquí está la persona que no ha conseguido a Ana Mena», ha bromeado Broncano ante Fernando Delgado, la persona encargada de conseguir las entrevistas diarias. «Ella tiene una gran estrategia de promoción trazada, como los artistas o cualquier persona que se dedique a los medios, y en su plan no entramos de momento», así ha explicado que por el momento no vaya a volver al Teatro Príncipe Gran Vía.