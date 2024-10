¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’?: una cantante que triunfa en Italia regresa con Pablo Motos

Tras la visita de Natalia Sánchez y Andrés Velencoso, El Hormiguero continúa recibiendo a más famosos y esta noche tendrá en su plató a una de las cantantes españolas con mayor proyección en el extranjero. La invitada de esta noche de Pablo Motos es toda una estrella en Italia, donde sigue cosechando éxitos con cada una de sus nuevas canciones y es toda una estrella desde hace años, tanto que vive a medio camino entre nuestro Madrid y Milán. Para su visita de hoy contará a los espectadores el buen momento que vive en lo profesional, ya que acaba de publicar nueva canción y está en plena gira, todo ello lo hará a partir de las 21:45 h. en Antena 3.

Ana Mena es la encargada de poner ritmo al martes gracias a su canción Carita triste, su último éxito en el que colabora con la artista argentina Emilia. También tendrá tiempo para contar detalles del enorme concierto de fin de gira que ya está preparando para cerrar su Bellodrama Tour que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en el Wizink Center de Madrid. Su última visita al programa fue el pasado 7 de mayo de 2024, día en el que se atrevió a contar algunas de las anécdotas más íntimas de su vida y que solo sus más cercanos conocen. En aquel momento explicó la desastrosa cita romántica con su pareja, del que no quiso desvelar su nombre, aunque sí que se sabía que es italiano y que no hablaba española.

En un momento de la última charla con Motos, la malagueña decidió abrirse con el presentador y contar un intimidad . «Esto nunca lo he contado. Estaba saliendo con un chico, llevábamos unos meses ya. Yo soy una persona muy organizada, por lo menos en los viajes. Pero en esa ocasión quiso organizarlo todo él, y no hablaba ni papa de español», arrancó.

«Me recoge y me lleva a una finca donde hay una cabaña en la misma parcela de la casa de los caseros. Íbamos a estar acompañados todo el fin de semana romántico», recordaba todavía con angustia. Pero lo peor estaba por llegar todavía: «De pronto, aparece el casero y me reconoce. Me dice que son súper fans. Y mi novio callado porque no entendía nada».

Pese a que sabía que cualquier detalle sería mirado con lupa por sus seguidores, la invitada de El Hormiguero decidió seguir adelante con su fin de semana en pareja. «Nos fuimos a cenar y volvimos a la una de la mañana. Todavía no había deshecho la maleta ni nada. Me tiré encima de la cama y las patas se rompieron y se vino abajo. Estaba toda inclinada», recordaba con risa.

Pare evitar los comentarios, Ana Mena decidió no contar nada y continuar poniendo el colchón en el suelo para dormir, ya que solo serían un par de noches. «Cuando nos marchamos, le escribí una carta al casero y le dije que tenía la cama rota y me respondió con dos emojis de guiño», por lo que quedaba claro que pensó que fue un uso demasiado intento y no porque estuviera rota.