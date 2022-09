Ana María se pronuncia sobre la profunda decepción que siente por Ortega Cano

Ana María Aldón ha vuelto a vivir una tarde repleta de emociones en Telecinco. Al igual que hacía en su anterior programa, Viva la vida, la diseñadora se ha sentado en el plató de Ya es verano para abrir su corazón y hablar de la complicada situación familiar que está viviendo, especialmente, con su todavía marido José Ortega Cano.

“Durante la semana ha habido más cordialidad y eso, pero eso, cordialidad. Hablamos de lo que se tenga que hablar, de si te pongo esto, quieres sal, quieres pimienta… Lo normal en una convivencia. Hay cordialidad y no falsedad”, ha comenzado explicando.

Ana María Aldón analiza la entrevista de su hija Gema y sus titulares en #YaEsVerano11S https://t.co/jSeyQjCZSd — Ya Es Verano TV (@yaesveranotv) September 11, 2022

“Lo hacemos por el niño y lo hacemos siempre. Esta situación mucho no se puede alargar en el tiempo pero ahora es lo que hay y hay que respetarlo”, añadió. Pero, tras dichas palabras, Ana María no pudo evitar mencionar ciertos aspectos ocurridos recientemente que no le han gustado nada. Y es que, quiso comentar la llamada que el extorero realizó al programa hace unos días.

“No olvido cuando dijo ‘si ella dice que está todo bien no es verdad, no está todo bien’, son unas palabras que en estos días no me he podido quitar de la cabeza. Y yo he buscado a ver si yo dije que está todo bien. Y no, no lo he encontrado. También en el momento que dice yo he podido tener un desliz, me ha molestado. Y no solo es lo que me ha podido herir. Va más allá”, señaló, bajo la atenta atención de sus compañeros.

La diseñadora ha querido recalcar que ya no tiene ganas de tolerar más situaciones como las que ha aguantado hasta ahora. “Son más personas y son cosas que no van a volver a pasar porque yo no quiero”, dijo firmemente.

“Lo que dijo el año pasado que puede tener dos lecturas. Una que no sepas nada de mí aunque sea tu mujer y otra que me estás haciendo daño”, agregó contra Ortega Cano en repuesta a los comentarios que él hizo sobre una medicación que ella se tomaba. Asimismo, cuando le han preguntado si no había pensado en acudir a una terapia de pareja, Ana María lo tuvo muy claro. “No cabemos 18 en la terapia”, sentenció.