Ana María Aldón respondió este domingo de manera tajante a Patricia Donoso, después de que la cordobesa asegurase que había mantenido una relación con el diestro en Viernes Deluxe. Una relación que tuvo lugar cuando la diseñadora estaba embarazada.

José Ortega Cano trató de desmentir está información, alegando que no la conocía de nada, pero las pruebas aportadas señalaban lo contrario. «Me enrollo con él en España, en una Feria de Sevilla o un Rocío, pero no nos llegamos acostar. Él no estaba casado en aquel momento, pero él estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada”, fueron las palabras de la cordobesa.

Tras estas palabras, la reacción de Ana María Aldón era muy esperada, y este domingo en el programa Fiesta, de Emma García, no dudó en asegurar que tras escuchar la entrevista, le había dado “la risa” con algunas de las explicaciones de la cordobesa.

Ana María Aldón reacciona a las confesiones de Patricia Donoso en #FiestaT5 https://t.co/BpUBlpdf9t — Fiesta (@fiestatelecinco) October 16, 2022

Su reacción fue muy llamativa, al poner en duda la historia explicada por la cordobesa el pasado viernes. “No sé las pruebas que tendrá. Me da la risa”, comenzaba diciendo Ana María Aldón en su entrada en el programa de Emma García.

“Yo nunca he tenido la impresión de que mi marido me haya sido desleal. Es verdad que es cariñoso cuando habla con mujeres y, desde la distancia, ha podido parecerle a ella que es un roneo. Yo me río porque ya he llorado mucho. Es surrealista”, continuaba la diseñadora.

“Yo no creo que mi marido le haya pagado. No me cuadra nada las palabras que ella pone en boca de mi marido, como lo de pedir perdón a Rocío Carrasco o lo de llamar maricón a Jorge Javier Vázquez. Él respeta la diversidad”, señalaba.