Ana María Aldón, contundente con Jorge Javier Vázquez: “No le faltes el respeto delante de mí”

El pasado domingo, en el programa Fiesta, Ana María Aldón confesaba a Emma García que su relación junto a José Ortega Cano había terminado y estaban preparando los papeles del divorcio. Tras esta confesión, ambos se encuentran en el punto de mira y cada palabra sobre su relación es cuestionada.

Durante el programa Sálvame, Jorge Javier Vázquez tachaba de cobarde la actitud que estaba teniendo Ortega Cano. Como era de esperar, se trataba de un adjetivo que no gustó nada a Ana María Aldón. Tras este comentario del presentador, la diseñadora le pedía que respetara a su marido. Ante esto, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si no le parecía que estaba teniendo una actitud ridícula al defenderle. Ella no tardó en responder: “¿Te gustaría que insultaran a tu padre?”, refiriéndose al padre de su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sálvame (@salvameoficial)

Ortega Cano siempre hablaba sobre la relación tan buena que había tenido con Rocío Jurado. Sin embargo, Ana María Aldón contaba que nunca se había sentido segundona en la relación, hasta un día donde si se sintió verdaderamente humillada. En una entrevista, preguntaron a Ortega Cano que si Rocío Jurado era muy grande para él, y terminó respondiendo que era la más grande.

“He intentado que no me doliesen las cosas, pero cuando volví a ver las imágenes me chocó y pensé que era humillante”, comentaba Ana María Aldón acerca de la respuesta de su marido. Tras una pequeña discusión, el presentador y la invitada llegaban a un acuerdo: “Creo que tu estás harta de tener que enfrentarte luego a los posibles reproches de la familia”, “ya no”, comentaba ella; “pues siéntete libre” le respondía él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telecinco.es (@telecincoes)

Sin embargo, minutos después, volvía la tensión al programa. Jorge Javier Vázquez comentaba que a Ortega Cano «le puede la soberbia». Ana María Aldón, por su parte, piensa que haga lo que haga se le va a criticar. “Es una estrella en decadencia y no lo sabe aceptar”, decía el presentador a lo que ella respondía con lo siguiente: “Ten cuidado que tú vas cumpliendo añitos, a ver si te va a pasar lo mismo”. Un zasca que no gustó mucho a Jorge Javier Vázquez.

“Ten claro que estoy muy preparado para que cuando esto acabe irme a casa y no me verás nunca haciendo lo que está haciendo ahora tu marido”, contestaba el presentador, muy serio, ante la acusación de la andaluza.