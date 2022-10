Ana María Aldón está viviendo uno de los años más complicados de su vida a nivel personal, de eso no cabe duda. Tal y como ha explicado en varias ocasiones, su relación con su marido, José Ortega Cano, y con la familia de él, está más tensa que nunca. Una situación que le ha pasado factura a nivel profesional, donde las preguntas al respecto no han tardado en llegar.

De hecho, uno de los colaboradores televisivos con los que más enfrentamientos ha tenido en directo ha sido con Aurelio Manzano. Un fuerte intercambio de palabras que se ha vuelto a producir durante el estreno del nuevo programa de Mediaset, Fiesta.

El agrio enfrentamiento entre Ana María Aldón y Aurelio Manzano en #FiestaT5: «Tú no eres nadie» https://t.co/iflFoZi2pp — Telecinco (@telecincoes) October 2, 2022

Cabe señalar que Aurelio Manzano mantiene contacto con Conchi Ortega y con otros familiares de Ortega Cano, personas con las que Ana María no tiene buena relación y a las que culpa de parte de los problemas que existen en su matrimonio. Todo ello sumado a la tensa relación que comparte el periodista con la diseñadora ha provocado que la llama de la bomba se volviese a prender.

Aurelio Manzano siempre se ha mostrado muy critico con Ana María Aldón por revelar detalles tan personales en los medios de comunicación, por lo que su reciente pregunta en Fiesta ha vuelto a desatar el enfado de la diseñadora. «¿Desde cuándo dormís Ortega y tú en camas separadas?», le preguntó. Unas palabras que solamente sirvieron para hacer estallar a la todavía mujer de José Ortega Cano.

Aurelio Manzano a Ana María Aldon:-Tu vendes tú vida.Eres un personaje público y tengo derecho a hablar de tu vida.

2/3👇 pic.twitter.com/8pogp5AT73 — Mimy💫 (@MimiiiS79) October 2, 2022

«Me haces preguntas con mala intención, ¿a ti qué te importa desde cuando no me acuesto yo con mi marido?», le recriminó Ana María. El enfrentamiento entre ambos no tardó en comenzar y tal fue el nivel que incluso la propia Emma García tuvo que intervenir para poner un poco de orden.

Una situación donde el resto de los colaboradores que se encontraban presentes en el plató no dudaron en posicionarse de parte de la diseñadora. De hecho, Alejandra Rubio quiso pararle los pies a Manzano por su actitud. «Que Ana María haya hablado de su vida en ocasiones o que lo haga no significa que todo valga, que tenga que contestar a todo lo que se le pregunta si ella no quiere», la defendió.