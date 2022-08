Ana Luque se sincera, como nunca, sobre su amistad con Olga Moreno

Hace una semana que la experiencia de Supervivientes 2022 finalizó para los concursantes. Un adiós a Honduras que los ha llevado de regreso a España, y, con ello, a la rutina del día a día. Volver a la realidad no es fácil, especialmente, si tienes que aclarar ciertos temas de manera pública. Una situación que ha vivido Ana Luque en Sálvame.

La exconcursante de la edición se sentó en el programa de Jorge Javier Vázquez para hablar de todo lo que está ocurriendo desde que regresó de las playas hondureñas. Un encuentro donde rompió su silencio y se sinceró al hablar del bache que está pasando su amistad con Olga Moreno, la ganadora de Supervivientes 2021.

Ana Luque se ha sentado en #yoveosálvame para hablar de todo lo que ha ocurrido tras su vuelta a Honduras 🌴 https://t.co/LlwGAnmNiJ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 4, 2022

«Dije que ella podía haber tenido más interés por mí, no es para enfadarse. Decepción como tal no estoy decepcionada», confesó, ante la atenta mirada de los colaboradores de Sálvame. Asimismo, la malagueña ha querido dejar claro si a su amiga le molestó su buena relación con Jorge Javier en el plató cuando fue su defensora. «Nunca me ha dicho que le moleste, nunca me ha dicho nada», declaró.

Muchas fueron las preguntas de los colaboradores respecto a su actual amistad con la exmujer de Antonio David Flores, pero Ana Luque rompió su silenció con las siguientes palabras. «Está enfadada conmigo por lo que ha sucedido, yo quiero tener su amistad, tenemos que tener una conversación, pero estamos en un punto cero», se sinceró.

Eso sí, no dudó en afirmar que le pareció injusto que Olga no le haya defendido ni una sola vez durante su paso por el concurso, algo que ella sí hizo por la que era su amiga el pasado año. «Sí, yo la quiero a ella y creía que ella me quería igual», admitió.

Por otro lado, respecto a si ha recibido advertencias de no acudir a determinados programas de televisión o a no hablar de ciertos tema, Luque no lo ha dudado. «Antes sí, el año pasado cuando iba al programa», sentenció.