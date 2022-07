Ana Luque, decepcionada con Olga Moreno: “No entiendo por qué no me ha defendido”

Ana Luque se ha mostrado muy decepcionada con Olga Moreno durante su primera exclusiva con la revista Lecturas tras su paso por Supervivientes 2022. Una entrevista en la que la ex concursante expresa que: «No entiendo por qué no me ha defendido”.

Cabe recordar que Ana Luque pisó por primera vez un plató de televisión el año pasado, al convertirse en la defensora de Olga Moreno en el concurso. Y una edición después, ha sido ella la que ha participado en el reality estrella de Telecinco, no obstante, no ha contado con el apoyo de la ex mujer de Antonio David Flores.

Tras su regreso a España, Ana Luque ha concedido una entrevista a la revista Lecturas, donde se ha sincerado sobre su paso por el concurso. De esta manera, ha explicado como se encuentra actualmente su amistad con Olga Moreno, después de la decepción que se ha llevado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🙋🏼soy Ana. Esta Soy Yo ⬇️ (@analuque_gomez)

Ana Luque se ha llevado una gran decepción tras conocer que Olga no la había defendido en plató: «La sigo queriendo y creo que mi amistad con ella es buena, pero no entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba», asegurando que ella siempre la ha apoyado cuando la necesitaba.

Por otro lado, ha confesado que Olga no quería que participase en Supervivientes 2022 porque no la veía «tan fuerte como para aguantar la experiencia», por lo que cree que tiene una conversación pendiente con ella para aclarar todo.

«Olga no ha estado a la altura y yo sí lo estuve cuando fui a defenderla. Creo que lo hice bastante bien, no entiendo por qué no ha sido todo lo que yo sí he sido con ella. No sé por qué no me ha querido defender», ha sentenciado durante su entrevista con la citada revista..