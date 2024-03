‘Amar es para siempre’, capítulo 2827: Marcelino y Manolita renuevan sus votos matrimoniales

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso de las temporadas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito ha cosechado en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2826 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo la jubilación de Pelayo ha marcado un nuevo punto de inflexión en la vida de los protagonistas. Por si fuera poco, se ha convertido en el detonante perfecto para que Marcelino dé un importante paso.

Algo que, desde luego, va a marcar un nuevo antes y después. En muchos aspectos. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Quintero y Silvia han tomado la firme decisión de ampliar, de una vez por todas, el despacho. Todo ello mientras Román, finalmente, se ha mostrado decidido a pedir matrimonio a Lola.

🤩 Reunión de los Gómez para contar una super noticia… 😳 ¡Queremos saberlo todo ya! 😱🔍 Las expectativas están por las nubes. #Amar4Mar ▶ https://t.co/nOuy6jtHQk pic.twitter.com/Nw87EHCHOZ — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) March 4, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2827 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Marcelino y Manolita han vivido uno de los instantes más bonitos de sus vidas. Y es que la pareja más icónica de la serie ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para renovar su amor.

Y lo hacen acompañados de todos y cada uno de sus hijos. Por si fuera poco, observamos cómo Silvia, finalmente, se ha puesto de parto. Y lo ha hecho antes de lo previsto. Por lo tanto, no puede evitar sentir muchísimos nervios puesto que no tiene ni la más remota idea de lo que va a suceder en las próximas horas. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.