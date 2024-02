‘Amar es para siempre’, capítulo 2809: Silvia descubre que Daniel le ha dejado una fortuna como herencia

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Temporada tras temporada, con sus tramas, el equipo sabe dejarnos completamente sin palabras. ¡Están haciendo historia, y no hay ninguna duda de eso!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2808 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo la familia Gómez, con la firme e incondicional ayuda de Román, ha conseguido pagar la fianza para que Lola pueda dejar la cárcel. En cuanto a Quintero, vemos cómo ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para hacer una petición a Lola.

¿En qué consiste, exactamente? En que no vea a Malena. Algo que, en verdad, va a ser muy complicado que lo cumpla. Por si fuera poco vemos cómo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, Elena sigue adelante con su malvado plan. El objetivo es claro: ampliar la denuncia a Lola mientras contrata a Alicia como abogada.

Además, somos testigos de un hecho verdaderamente trágico: Soria ha aparecido muerto en la cárcel. Inevitablemente, Alicia ha empezado a creer que Crespo ha tenido algo que ver en este asunto. Rafa, por su parte, se ha quedado completamente sin palabras al recibir una noticia de lo más inesperada.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2809 de Amar es para siempre. De esta forma, somos testigos de cómo el juicio contra Lola se celebra al día siguiente. En cuanto a Elena, se muestra completamente decidida a utilizar toda su artillería para conseguir echar a Lola de la vida de Malena.

En cuanto a Román, observamos cómo trata por todos los medios de convencer a Malena de que Lola es inocente. Pero no lo consigue. Eso sí, consigue algo realmente importante: impide que la joven tenga que testificar.

La inesperada aparición de una bailarina en el King's ha provocado que Sofía no pueda evitar tener ciertas sospechas. Así pues, no duda en echar a perder la actuación de Rafa. Todo ello mientras Benigna se muestra cada vez más interesada en que Peñalara regrese, de una vez por todas. En cuanto a Silvia, se queda completamente impactada al descubrir que Daniel le ha dejado una gran fortuna como herencia.