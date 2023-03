‘Amar es para siempre’, capítulo 2680: Nieves descubre que Ricardo tiene un hijo con Jenny

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, ha sabido ganarse el cariño de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2679 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Ciriaco no ha dudado en pedir un enorme favor a Andrea.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2680 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Nieves se ha quedado completamente sin palabras. Y todo porque ha descubierto que Ricardo tiene un hijo con Jenny. Ese es el motivo por el que debe marcharse a Miami con tantísima urgencia.

Quintero no ha tardado en acusar a Cristina de defender, por despecho, a los huelguistas. Todo ello mientras Alberto no ha dudado en pedir a Quintero que no les muestre debilidad, sino que sea completamente duro con ellos en todo momento. En estos instantes no debe bajar la guardia. ¡Ni mucho menos!

Ciriaco y Andrea han pasado de estar enamorados a convertirse en grandes amigos.

Visi y Benigna han comenzado a tener serias dudas respecto a las verdaderas intenciones de Valentín. A pesar de todo, éste rechaza por completo la posibilidad de que Lorenzo le done un riñón. Por si fuera poco, vemos cómo Rocío ha comenzado a temer que Parrondo se haya aprovechado de ella, como auguraba Hugo.

Pero, posteriormente, descubre que no estaba en lo cierto. Por si fuera poco, observamos cómo Jorge ha confesado a Carballo, finalmente, que su padre está muerto. Y no solamente eso, sino que el culpable de este asesinato es nada más y nada menos que Domínguez. A pesar de la confesión, Carballo sigue empeñada en que fue Luján. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.