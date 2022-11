‘Amar es para siempre’, capítulo 2487: Cristina decide interrumpir su embarazo

Amar es para siempre se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. El pasado lunes 31 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 2486 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Cristina decide apoyarse en Manolita para saber si está embarazada o no.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2487 de Amar es para siempre. De esta manera, vemos cómo el cambio de estrategia de Quintero ha conseguido reactivar las dudas de Manolita respecto a su hijo. Al abogado le resulta complicado explicar lo sucedido sin contar la realidad de los hechos.

Ciriaco cree firmemente que jamás va a salir de la cárcel. A pesar de que no acabó con la vida de Ana Mari, lo que hizo la noche de su muerte lo condenan para siempre. Hugo no duda un solo segundo en desenmascarar a Rocío frente a su madre. Doña Paz podría llegar a tomar medidas en contra de su empleada.

Marcelino cree totalmente en la inocencia de Ciriaco.

Cristina se convierte en una de las grandes protagonistas de esta entrega. Y es que la abogada no ha dudado un solo segundo en tomar una drástica decisión respecto a su embarazo, sin contar con la opinión de Rubén. Cristina cree que su ex pareja no quiere saber nada de ella, por lo que decide no hacerle saber de la situación en la que se encuentra.

Carballo se siente realmente apoyada por Jorge, volviendo a retomar esa fuerte unión entre jefa y empleado. María no está dispuesta a parar hasta encontrar toda la verdad sobre su padre. Quintero ha querido hacer una petición a Manolita: que declare ante el juez a favor de Ciriaco. Es la única manera de convencerle de que el joven no es una persona violenta.

Jorge encuentra al médico que trataba a Ana Mari, pero descubre que murió hace unas cuantas semanas. Por lo tanto, decide plantearse un nuevo objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En obtener el historial de la chica para tener muchas más respuestas. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.