‘Amar es para siempre’, capítulo 2454: Ciriaco debe romper con Ana Mari para seguir con Andrea

No es ningún secreto que Amar es para siempre, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2453 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo inevitablemente Andrea ha comenzado a desconfiar de Ciriaco.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2454 de Amar es para siempre. Así pues, somos partícipes de cómo Ciriaco tiene que romper su relación con Ana Mari si no quiere perder, para siempre, a Andrea. Todo ello mientras la relación entre los primos es algo que ha comenzado a preocupar, y mucho, tanto a Manolita como a Marcelino.

Por si fuera poco, vemos cómo Sebas finalmente se ha sincerado con Visi. De esta manera, le ha hecho saber la verdadera razón de sus problemas con ella, sin ser consciente qué los ha ocasionado. Por ese mismo motivo, debe poner solución a todos ellos antes de que sea demasiado tarde.

¡Carballo, no creas a Luján! 😠 Lo conocemos de hace poco pero ya lo tenemos muy calado 😱#Amar13Sep ▶ https://t.co/NfJVMbejXE pic.twitter.com/lnywOc7IZQ — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) September 13, 2022

Carballo está inmersa en la investigación de una supuesta estafa. Esto ha hecho que la joven conozca a Jorge, un hombre de lo más interesante con quien, en un futuro, podría llegar a congeniar a la perfección. Aunque ha vivido unas semanas complicadas, lo cierto es que no está cerrada al amor. Lejos de que todo quede ahí, somos partícipes de cómo Marcelino ha tomado la decisión de enfrentar a su padre.

De esta manera, el marido de Manolita está dispuesto a saber todos los detalles sobre lo que ocurrió entre él y doña Paz, la farmacéutica. No es ningún secreto que los dos se conocen desde hace tiempo pero, ¿qué es lo que les une? Quintero no sabe si aceptar la petición de Teresa de entregarle la mitad de todos sus bienes. ¿Lo hará? No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.