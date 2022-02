‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las series diarias que más éxito está cosechando en los últimos años, siendo una de las series estrella de Antena 3. Tras el capítulo del pasado viernes, este lunes 28 de febrero llega un nuevo episodio de la serie estrella de las tardes de Antena 3.

En el capítulo de este lunes en ‘Amar es para siempre’, Lorenzo finalmente se arma de valor y decide contar toda la verdad a los Gómez de una vez por todas. Muy arrepentido les pide perdón, y toma la decisión de dejar de ser el manager de Catalina.

Por otro lado, aunque parecía que en esta ocasión había conseguido dejar su adicción, Tina vuelve a recaer en la bebida y en sus relaciones tóxicas con los hombres. La mujer se muestra sumisa con su última conquista, y su vida vuelve al pozo oscuro en el que se encontraba en el pasado.

Mientras tanto, la policía investiga el robo de Garlo, y el ladrón, asegura que no se llevó el dinero, no obstante, no le creen y seguirán investigándole.

Hay miradas y miradas…😳 ¡Ay, Raúl! Si supieras que Coral está embarazada… 😐

Por otra parte, Pelayo y Cristina divagan sobre el trasfondo político del golpe de Estado frustrado del 23F. Un golpe de Estado fallido, tras el que parece que por fin se ha instaurado la democracia.

Mientras, Marcos intenta que Cristina vuelva a ser su abogada, sin embargo ella se niega. No puede seguir defendiendo a una persona en la que no confía, y Marcos ya ha terminado con su paciencia. Además, Uriarte reconoce que la apertura de la tienda de Preciados es un golpe maestro de Garlo que ya no pueden parar, por lo tanto, el empresario está furioso. ¿Tomará medidas al respecto o se rendirá?.

