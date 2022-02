No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en Antena 3. El pasado viernes 18 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2308 donde vimos cómo Ismael, finalmente, ha caído en la trampa de Lucía.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2309 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo Coral y Tina, finalmente, parecen haber recuperado esa relación que creían perdida. A pesar de que la joven ha perdido su trabajo en el invernadero, lo cierto es que está verdaderamente feliz por estar al lado de su madre.

Marcelino, mientras tanto, ha escuchado una conversación de lo más sospechosa. Por ese mismo motivo, trata por todos los medios de sonsacar a Visi más información sobre ese maletín repleto de dinero que encontró en la entrada del videoclub. Aunque lo intenta, ella se resiste a dar ningún tipo de detalle.

Benigna, por su parte, ha descubierto que Lorenzo ha tomado la decisión de poner a la venta su casa. Visi cree firmemente que podría estar arruinado pero, más tarde, él mismo le hace saber que en realidad tiene serios problemas económicos. Quintero ha tomado la decisión de cambiar de decisión, por lo que quiere ayudar a Carmen.

Eso sí, le pide que no le guarde más secretos. Ella, como era de esperar, acepta. Por lo tanto, los dos creen que deben buscar a Fausto para tratar de deshacerse, de una vez por todas, de Uriarte. Éste, por su parte, no ha querido perder más tiempo por lo que ha querido buscar a Castañeiras para convertirle en un aliado. Él vigilará a la mujer de manera permanente, para estar pendiente de sus movimientos pero también de sus torpezas. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.