No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. El pasado viernes 11 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2303 donde vimos cómo el doloroso y duro pasado de Coral, finalmente, ha salido a la luz.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2304 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, vemos cómo Quintero sigue investigando los detalles sobre la supuesta muerte de Fausto. Tanto es así que ha terminado poniendo sobre la mesa que el padre de Fran quisiera fingir su muerte para tratar de evitar ser investigado por un delito.

Posteriormente, Carmen ha recibido una nueva visita de Uriarte, que no duda en presionarle para que pague la deuda que tiene con él. Es más, le da un ultimátum: si no le paga de manera inmediata, le hará saber toda la verdad a Raúl. La mujer está en un aprieto, por lo que no duda en recurrir a una medida completamente desesperada como es robar en una joyería.

Este no es exactamente el plan que Sonia tenía en mente para San Valentín… 💔 #AmarEsParaSiempre 👉 https://t.co/YuW4V636e0 pic.twitter.com/5MVtaQE8SB — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 14, 2022

Sonia está absolutamente destrozada después de todo lo que ha ocurrido con Carlos. La mujer se muestra de lo más fuerte ante el resto de sus compañeros, pero se rompe con Cristina. Medina, por su parte, intenta normalizar la situación y, sobre todo, cuidarla ante este complicado bache de la vida que se está enfrentando.

Benigna se ha dado cuenta de que Visi está gastando mucho dinero y, además, se está dejando ver por el barrio. Es más que evidente que, si no cambia su actitud, el plan que establecieron se irá al traste de un momento a otro. Fran, a su vez, ha descubierto el boicot por parte de Raúl en cuanto al diseño de sus últimos juguetes, y no está dispuesto a dejarlo pasar. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.