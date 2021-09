‘Amar es para siempre’, con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más nos está sorprendiendo. El pasado jueves 16 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de un espectacular capítulo 2202 donde, entre otras tantas cuestiones, vimos cómo el cumpleaños de Pelayo terminó con un trágico accidente.

Después de todo el viernes 17 de septiembre llegó y, con él, el episodio 2203 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando hemos observado cómo Coral se ha llevado una enorme decepción al saber que Manolita se ha convertido en nada más y nada menos que la nueva encargada de Garlo.

Por lo tanto, es más que evidente que se avecina tormenta. ¡Y no es para menos! Sebas, por su parte, no ha dudado un solo segundo en pedir asilo a Quintero en su casa, sin tan siquiera imaginar que Visi ha hecho exactamente lo mismo con alguien más. Estamos hablando, cómo no, de Benigna.

Guillermo ha continuado sin ser capaz de acercarse a algunas de las tantas personas que forman parte de su pasado. Por ese mismo motivo no puede evitar ser víctima de una nueva recaída, algo que hace que sus planes se trastoquen de un momento a otro. Medina, por su parte, reconoce que no desiste.

Y es que ha querido emprender una nueva y sorprendente estrategia para volver, de manera directa, a la agencia llamada ‘Flechazos’. Ismael termina tomando la decisión de acercarse a la Plaza de los Frutos para verse con Marcelino, algo que dará mucho de qué hablar.

Por si fuera poco, la familia García Corcuera no puede evitar alegrarse al ver que Germán, después de lo sucedido, está fuera de peligro. Eso sí, parece que el cabeza de esta conocida familia puede ocultar algo realmente crucial. ¿En qué consiste? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.