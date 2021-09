Alizzz ya lo venía anunciando hace unos días y señalaba que su nueva canción no iba a pasar desapercibida. Según sus propias palabras: «El próximo tema es un misil con un feat de leyenda». Como no podía ser de otra forma, ha cumplido su palabra con creces, y es que, esa leyenda es ni más ni menos que su compañero y amigo C Tangana.

Un tema que oficialmente ha visto la luz y que ha sido presentado bajo el título ‘Ya no vales’. Un sencillo que nada más ver la luz ha causado autentico furor entre los fans de ambos artistas, quienes han recibido el nuevo tema con los brazos abiertos.

‘Ya no vales’ es una canción que engancha desde la primera escucha y cuyo ritmo se ha convertido en la fusión perfecta de los estilo de C Tangana y Alizzz. Una unión muy potente que ha sido de lo más acertada y que ha venido acompañada del lanzamiento de su videoclip oficial. Un audiovisual cargado de sorpresas y que cuenta con la colaboración de la actriz María León, quien se ha convertido en la protagonista perfecta.

Un videoclip cuyo tema principal es la crítica a la fama y los cánones de belleza tan exigentes que existen en la sociedad. Tal ha sido el buen recibimiento que ha tenido por parte del público que en menos de 24 horas ya se encuentra posicionado como uno de los videos musicales más vistos de la plataforma de YouTube.

Lo que está claro es que C Tangana y Alizzz no han decepcionado a nadie. El estreno de ‘Ya no vales’ se ha convertido en una de las colaboraciones más esperadas del año y promete sonar en todas y cada una de las estaciones de radio este próximo otoño.