Alejandro Sanz se pronunció sobre uno de los temas más polémicos y más comentado de estos últimos días. El pasado sábado Samuel fue asesinado en A Coruña. Se trata de un joven de 24 años que se encontraba de fiesta cuando otro grupo de jóvenes le golpearon hasta acabar con su vida. A pesar de la ayuda de los servicios de emergencia y el traslado inmediato al hospital no consiguieron reanimarlo y finalmente murió.

Tras el suceso, los amigos y familiares utilizaron el hashtag #JusticiaparaSamuel para que cualquier información que pudiera ayudarles a llegar a los agresores se la hicieran saber. Sin embargo, ese hashtag se acabó convirtiendo en un movimiento ya que el asesinato fue un crimen de odio por su orientación sexual.

La noticia ha sido tan sonada que muchas caras conocidas han utilizado su influencia y su altavoz para clamar justicia. Entre ellos, el artista. Sin embargo, su mensaje ha tenido una connotación diferente para mucha gente. Según él, «dice mucho de lo jodidos que estamos si nos preocupa más la orientación sexual de Samuel que el instinto criminal de sus asesinos».

Con estas palabras han sido muchísimos los comentarios que le han pedido que borrara el tuit ya que se estaba equivocando, mientras que otros le han explicado qué es lo que realmente ocurre. «Es que no ha sido un accidente de tráfico, ni una muerte en un incendio –donde no haría falta recalcar su orientación-, ha sido un asesinato por ser homosexual», explicaban al artista.

De esta manera el artista, al ver las reacciones, se sintió en la obligación de hacer una aclaración del mensaje. Alejandro Sanz tuvo la oportunidad de desarrollar su opinión. Así pues, explicó que hay medios que ponen en duda su orientación sexual y que ese le parece que sea el problema, justamente que pretendan «sacar la homofobia de la ecuación».

Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema. #justiciaparasamuel

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 3, 2021