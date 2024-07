Alejandro Nieto sorprende con un duro reproche a Marta Peñate: «Siempre me toca a mí sacrificarme»

El pasado jueves pudimos disfrutar de la esperadísima semifinal de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, pudimos conocer el nombre del último expulsado de esta edición antes de la celebración de la Gran Final. En ella, Marta Peñate, Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Sofía Suescun se jugarán la posibilidad de llevarse la victoria.

A pesar de todo, durante la gala, también hemos vivido instantes de tensión. Y es que, en la gala del jueves anterior, Marta Peñate tuvo que hacer frente a una compleja situación. Tras haber conseguido el collar de líder, la canaria tuvo que desempatar entre Alejandro Nieto y Jorge Pérez, que resultaron nominados por el grupo.

Fue entonces cuando Peñate optó por salvar a Jorge Pérez. Algo que a su compañero y amigo Alejandro no le sentó para nada bien. Es por eso que, en la semifinal del pasado jueves, el andaluz aprovechó la ocasión para sincerarse como nunca sobre este gesto de Marta que, desde luego, no le gustó.

La primera en hablar sobre lo ocurrido fue la que era líder del grupo: «El público es soberano y pienso que si vas a ganar, vas a ganar, y si no ganas, para eso te vas hoy tranquilamente. Yo no quiero que se vaya Alejandro, por supuesto, pero entre Jorge y Alejandro tuve que tomar una decisión», reconoció, tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza.

El andaluz no tardó en lanzar un sorprendente e inesperado dardo envenenado a su compañera en Supervivientes All Stars: «Siempre me toca a mí sacrificarme. Entre Jorge y yo siempre le elige a él, la verdad, las cosas como son. Mucho me dice ‘mi hermano’, pero…», espetó. La respuesta de Marta no tardó en llegar, recordándole cómo fue la final que los dos vivieron en Supervivientes 2022: «Me dejó segunda una vez… Mientras antes se vaya, mejor», aseguró, con el claro objetivo de tratar de quitar hierro al asunto.

Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez, se la juegan en la Gran Final

Tras la expulsión de Logan Sampedro, los cuatro concursantes de Supervivientes All Stars se enfrentaron a un juego por el collar de líder. Tras una intensa prueba, finalmente fue Sofía Suescun la que consiguió alzarse con la inmunidad. Por lo tanto, el resto de robinsones tendrán que jugársela en la final del próximo domingo.

Así pues, en la aplicación de mitele, los espectadores de Supervivientes All Stars tienen la oportunidad de salvar a uno de los tres. El que tenga una votación más baja, se convertirá en el cuarto finalista de esta edición tan sumamente especial. ¡Ya queda menos para conocer el nombre del vencedor de Supervivientes All Stars!