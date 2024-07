Alejandro Nieto pide perdón a la audiencia de ‘Supervivientes All Stars’: «Me da vergüenza mi actitud»

El pasado domingo 28 de julio pudimos disfrutar de la Gran Final de Supervivientes All Stars. Entre otras tantas cuestiones, pudimos ver imágenes de un fortísimo desencuentro que, tan solo unas horas antes, tuvieron Alejandro Nieto y Marta Peñate en Cayo Paloma. Tanto es así que el ganador de Supervivientes 2022 acabó perdiendo los papeles por completo.

Y todo por un cojín y una colchoneta. Cuando se disponían para dormir, y como consecuencia de un malentendido, Alejandro Nieto estalló como nunca contra la canaria. No solamente le lanzó un gran número de reproches, sino que también acabó tirándole el propio cojín. Mientras estaban en palapa, tras la expulsión de Jorge Pérez, pudimos ver las imágenes de ese enfrentamiento.

Como no podía ser de otra manera, al ser consciente de cómo derivó esa discusión, Alejandro Nieto reconoció sentirse verdaderamente avergonzado. «En primer lugar, quiero pedir disculpas porque nunca quería haber llegado a esto. Desde que estuve en Supervivientes en 2022, he intentado corregirme eso», comenzó diciendo el gaditano.

«El problema ha sido que ha habido cosas de Marta que no me han gustado, pero por respeto y cariño no se las he dicho en el momento», reconoció. Fue entonces cuando, tras la confesión de su compañero, Marta Peñate explicó que entre ella y Alejandro Nieto existe una «amistad tóxica»: «Los dos somos fuego, nos calentamos y nos decimos cosas malas. Nos queremos mal».

Lejos de que todo quede ahí, la canaria fue mucho más allá: «Esto nunca lo había vivido en una relación de amistad, hasta que conocí a Alejandro. Los dos tenemos mucho carácter». Fue entonces cuando el equipo de Supervivientes All Stars emitió un segundo vídeo en el que se apreciaba cómo el andaluz perdía aún más las formas.

«Me da vergüenza mi actitud porque no tengo por qué gritar a nadie así», aseguró el ganador de Supervivientes 2022, mostrándose tremendamente arrepentido por sus formas. A pesar de que estaba apenado por la situación, Marta Peñate trató de quitar hierro al asunto al dejar claro que es una situación habitual al tratarse de un reality tan complicado y extremo.

No fue suficiente para que Alejandro Nieto dejase de pensar en que se había equivocado enormemente: «Yo llevo mucho tiempo tratándome con este tema, y yo no puedo ser así. Es que a veces ni sé lo que digo. Aquí quería demostrar que era capaz de ser diferente, y a última hora he fracasado».

Acto seguido, en directo, los dos amigos volvieron a tener un desencuentro. Y todo después de que Marta Peñate descubriese que Alejandro se había desahogado con Sofía Suescun, su gran enemiga en el concurso, sobre su relación de amistad. Algo que, como era de esperar, le dolió muchísimo. ¡Fue uno de los momentos más complicados y tensos de la noche!